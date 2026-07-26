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英超｜雲尼斯奧斯與皇馬合約尚餘1年 阿仙奴研究收購可能

足球世界
更新時間：04:13 2026-07-26 HKT
發佈時間：04:13 2026-07-26 HKT

阿仙奴今夏欲加強左路攻擊力，據報皇家馬德里的雲尼斯奧斯祖利亞是目標之一。事源這名巴西國腳與「銀河艦隊」的合約進入最後一年，如果雙方無法就續約達成協議，皇馬可能協慮出售他。

雲尼斯奧斯與皇馬續約談判陷僵局

一年前，皇馬內部普遍認為完約雲尼斯奧斯的續約只是時間問題，但如今雙方仍未達成協議，據報這與雲尼斯奧斯提出1500萬歐元簽約獎金有關；皇馬不願意接受這個條件。雲尼斯奧斯一直公開表示希望留隊，但若然他拒絕降低要求，佩雷斯或會失會耐性。另外，皇馬同時積極推進多宗交易，包括恩迪奧文迪和洛迪。

雲尼斯奧斯與皇馬合約尚餘一年。法新社
雲尼斯奧斯與皇馬合約尚餘一年。法新社
雲尼斯奧斯於2018年加盟皇馬。法新社
雲尼斯奧斯於2018年加盟皇馬。法新社
雲尼斯奧斯戰畢世界盃後正在休假。法新社
雲尼斯奧斯戰畢世界盃後正在休假。法新社

阿仙奴續於左路補強

根據《The Athletic》的報道，阿仙奴認為雲尼斯奧斯與皇馬的續約談判陷入僵局，因此正認真考慮收購這名巴西國腳的可能。阿仙奴今夏將杜沙特賣走，並以3400萬鎊從布魯日收購佐利斯，但在「槍手」左路補強的計劃尚未完成。

雲尼斯奧斯戰畢世界盃後，正在休假。他於2018年以逾6000萬歐元的轉會費，加盟皇家馬德里。他為皇馬於各項賽事上陣375場，入128球並貢獻100次助攻。他在2024年的金球獎僅次洛迪，排在第2名。

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