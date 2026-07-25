世界盃2026｜「放生巴洛根」投訴遭駁回 國際奧委會拒查特朗普恩芬天奴紅牌案

美加墨世界盃雖然落幕，但圍繞美國前鋒巴洛根（Folarin Balogun）紅牌離奇獲得「緩刑」的特權醜聞卻餘波未了。人權組織「FairSquare」早前向國際奧委會（IOC）正式申訴，指控身為奧委會成員的國際足協（FIFA）主席恩芬天奴（Gianni Infantino），因頂不住美國總統特朗普（Donald Trump）施壓而插手「放生」巴洛根，嚴重違反政治中立。然而，國際奧委會昨日發表聲明，以無權過問國際單項運動總會內部行政為由，強硬駁回申訴，宣佈拒絕對恩芬天奴展開任何調查！

特朗普親致電求情 紅牌緩刑惹公憤

這宗醜聞源於 32 強賽事，美國前鋒巴洛根因粗野侵犯波斯尼亞球員而被出示紅牌，原定 16 強對比利時需停賽。然而，美國總統特朗普隨後公開承認，曾親自致電恩芬天奴要求重新審查判決；僅數小時後，FIFA 紀律委員會便破天荒將巴洛根的停賽令改為緩刑執行，特許他在對比利時一役中上陣。這記世界盃歷史上史無前例的紅牌緩刑，引來鋪天蓋地質疑。歐洲足協（UEFA）狠批決定不可理喻、不可接受，歐洲足協主席施費林（Aleksander Ceferin） 更被指因此憤而拒絕出席決賽以示抗議。

奧委會強硬「擋箭」：足協獨立自治 投訴超出管轄權

雖然外界群情洶湧，但國際奧委會依舊為恩芬天奴擋駕，道德委員會發表聲明指：「根據《奧林匹克憲章》，各國際單項運動總會（如 FIFA）保持絕對的獨立與自主。本次投訴純屬國際足協內部管理、其與政府的關係及運動規則的執行，超出了奧委會道德委員會的管轄權。因此，我們將不會對此展開任何調查。」

