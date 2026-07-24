英超｜加拿祖正式外借阿士東維拉 「盼找回在曼聯初出道時的我」

阿歷真度加拿祖去季由曼聯轉投車路士，但只留一季便被外借至阿士東維拉。這名阿根廷翼鋒希望在艾馬利麾下重新建立信心，「找回幾年前、剛在曼聯嶄露頭角時的自己」。

加拿祖從車路士外借維拉。維拉IG

加拿祖希望找回在曼聯時的自己。法新社

加拿祖在車路士始終未能站穩正選。法新社

希望在維拉重拾信心

加拿祖落實外借維拉一季，據報合約包含一項容易達成的買斷條款。他去季以4000萬鎊加盟車路士，但始終未能站穩正選，因此決定尋求新挑戰。加拿祖接受維拉官方訪問時表示：「我一直希望找到能讓我重新建立信心的球會，也希望能幫助我找回幾年前、剛在曼聯嶄露頭角時的自己。」

現在22歲的加拿祖於2022年升上曼聯一隊，效力3季各項賽事上陣144場，入26球兼有22次助攻。他去季轉投車路士後，該季於各項賽事上陣43場，入8球並貢獻4次助攻，在效力一季後轉投維拉。

艾馬利是加盟主因之一

據報多間球會對加拿祖感興趣，但他最終選擇外借至維拉。加拿祖透露主帥艾馬利是他加盟主因之一：「我和教頭談過，他給予很大信心。去季我看了他們在歐霸的表現，如今能夠加入可以參加歐聯的球隊，對我來說非常重要。」他又希望能夠在艾馬利的體系下重新證明自己，並協助維拉在英超及歐聯等戰線，取得佳績。