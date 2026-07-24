英超｜安達臣正式加盟「曼市王者」 透露偶像是迪布尼

曼城正式宣布完成艾利諾安達臣的轉會，雙方簽約5年。安達臣直言「曼徹斯特的王者一直是曼城」，對於能夠加盟欣喜若狂。

這項轉會費達1.16億鎊的交易，早在月初便已達成協議，直到艾達臣隨英格蘭代表隊戰畢世界盃後才正式完成。安達臣表示：「能加盟世界上最大的球會之一，我真的欣喜若狂。我認為他們就是贏家，永不滿足、保持競爭力，我就是希望成為這支球隊的一員。」

安達臣透露迪布尼是他的偶像。法新社

安達臣從森林轉投曼城。法新社

安達臣與曼城簽約5年。法新社

期待9月13日參戰曼市打吡

安達臣已經期待曼市打吡的到來，兩季來季首次交鋒將是9月13日在奧脱福上演。他直言曼城才是曼徹斯特王者：「這是世界上最偉大的打吡之一。我有記憶以來，曼城一直都是曼徹斯特的王者。這場比賽必定精彩，我非常期待能親身參與其中。」23歲的他強調自己仍有進步空間，但希望以自己的技術和體能，為球迷帶來精彩演出。

「希望像迪布尼一樣」

這名英格蘭國腳又談及加盟曼城另一層特殊意義，就是他一直以前曼城中場奇雲迪布尼作為榜樣：「過去7、8年，迪布尼都是我最崇拜的球員之一，我希望自己能像他那樣。我一直都有觀測他的比賽，如今能夠在這裏，成為他曾經效力過的這支球隊的一員，真的非常特別。」