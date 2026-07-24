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意甲｜40歲莫迪歷與AC米蘭續約 「上季失敗激起求勝慾望」

足球世界
更新時間：04:15 2026-07-24 HKT
發佈時間：04:15 2026-07-24 HKT

40歲的莫迪歷未言退！他與AC米蘭續約1年，這名克羅地亞中場坦言去季未能取得歐聯入場券，激起他的求勝慾望。

合約延長1年至明夏

莫迪歷將於9月迎來41歲生日，他去季由皇家馬德里加盟AC米蘭，簽約1年並附帶續約選項。他的合約原在6月30日屆滿，剛為克羅地亞征戰世界盃的莫迪歷，除了考慮是否留隊，還曾經思考是否就此掛靴，但他最終選擇繼續征戰賽場，正式啟動續約條款。他與AC米蘭的合約將延長1年至2027年夏天。

AC米蘭失歐聯入場券。法新社
AC米蘭失歐聯入場券。法新社
AC米蘭新一季將由艾摩廉帶領。法新社
AC米蘭新一季將由艾摩廉帶領。法新社
莫迪歷與AC米蘭續約1季。法新社
莫迪歷與AC米蘭續約1季。法新社

AC米蘭失來季歐聯入場券

AC米蘭去季成績未知理想，意甲以第5名完成，未能取得歐聯入場券。前主帥艾歷尼在球季結束前請辭，AC米蘭新一季將由前曼聯主帥魯賓艾摩廉帶領。艾摩廉曾經透露，親自與莫迪歷溝通希望對方留隊。

莫迪歷接受訪問時表示，上季失利是他繼續留在AC米蘭的原因：「我非常高興能繼續成為球隊的一份子……上季的表現遠低於預期，我們渴望重新站起來，有着非常大的決心。新的賽季、新的挑戰正在等着我們，我已經準備好再為球隊付出一切，能夠繼續穿上這身戰袍，我感到無比自豪。」

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