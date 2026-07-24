英超｜阿仙奴3400萬鎊簽佐利斯 簽約5年

阿仙奴宣布由比甲球會布魯日收購佐利斯，雙方簽約5年。《天空體育》稱阿仙奴的頭號目標原是摩根羅渣士，但隨着後者加盟車路士，「兵工廠」改簽佐利斯，頂替離隊的杜沙特。

將穿17號球衣

24歲的佐利斯曾經效力諾域治，這名希臘翼鋒去季為布魯日於比甲上陣36場，入17球並交出23次助攻，助布魯日贏得比甲冠軍。兵工廠今晨宣布簽下佐利斯，據《天空體育》報道，轉會費為3400萬鎊，創下比甲轉會費紀錄。雙方簽約5年至2031年，佐利斯將穿上17號球衣。

佐利斯曾經效力諾域治。法新社

佐利斯去季為布魯日於比甲上陣36場，入17球並交出23次助攻。法新社

佐利斯去季助布魯日贏得比甲冠軍。法新社

下一目標巴特利巴高拿

報道指阿仙奴原本以摩根羅渣士為頭號目標，但這名英格蘭國腳日前以1.17億鎊加盟車路士，令阿仙奴最終選擇收購佐利斯，作為轉投比錫達斯的杜沙特的替代人選。但阿仙奴在翼鋒位置的補強仍未完結，他們仍希望再收購一名重量級鋒將，其中巴黎聖日耳門的巴特利巴高拿是目標之一。

佐利斯接受阿仙奴官方訪問時表示：「能夠加盟這麼偉大的球會、英格蘭冠軍，真的太不可思議了。未來幾個賽季能成為這支球隊的一員，我感到非常驕傲。當我的經紀人第一次提到有這個可能時，我就已經非常興奮，之後洽談的細節愈來愈具體，現在我終於來到這裏。」他形容自己是「非常直接的球員，總想入球或交出助攻。我也願意為球隊付出，防守時同樣會全力投入」。