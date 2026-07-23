世界盃2026｜特朗普、國際足協干預巴洛根停賽風波 挪威足協擬提正式申訴

在2026年美加墨世界盃期間，美國國家隊前鋒科拿連巴洛根（Folarin Balogun）的紅牌停賽令獲國際足協（FIFA）破例暫緩執行，事件引發國際足壇強烈反感。挪威足球協會主席卡拉維尼斯（Lise Klaveness）證實，挪威足協正計劃向國際足協的倫理委員會提出正式申訴。

挪威足協主席轟政治干預

曾為挪威女足國家隊成員、本身亦是律師的45歲挪威足協主席卡拉維尼斯今日接受《泰晤士報》訪問時，直言對這種修改規則的行為極度失望，並稱已將「整個足球運動置於危險之中」。

她直言，當基本規則可以如此被隨意彎曲，足球運動便會開始走下坡：「我們都知道這一判決受到了外部勢力的干擾，且缺乏正當程序。」 她強調，希望這宗嚴重且令人不安的事件能鼓勵更多人站出來發聲，同時要求國際足協高層公開承認這是一次錯誤。

卡拉維尼斯透露，她將在8月6日的挪威足協董事會會議上尋求支持，以正式向國際足協倫理委員會提交申訴書。她認為，這次巴洛根紅牌「緩刑」事件亦應屬於倫理申訴的範疇之內。

非為爭國際足協主席位置而發聲

卡拉維尼斯在接受訪問時，亦順帶炮轟將世界盃參賽隊伍由48隊進一步擴充至64隊的方案。她表示，像挪威這樣過去20年未曾進入決賽周的較小國家，已經向世人證明世界盃擴軍至48隊是可行的，此時再去討論增加至64隊並不符合足球利益，亦不合理，只會引發外界對國際足協體制的不信任。她強調，世界盃不應對各國國內聯賽或各洲足協造成比現時更多的干擾。

對於外界猜測卡拉維尼斯會否在明年的國際足協主席選舉中挑戰恩芬天奴，她已明確表示自己並非候選人。