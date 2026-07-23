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轉會消息｜巴塞隆拿今夏第二簽 2,200萬歐元簽入多蒙特前鋒艾迪耶美 簽約至2031年

足球世界
更新時間：19:33 2026-07-23 HKT
發佈時間：19:33 2026-07-23 HKT

巴塞隆拿今日（23日）正式宣佈，成功從德甲球會多蒙特簽入德國國腳前鋒卡廉艾迪耶美（Karim Adeyemi）。雙方將會簽署一份為期5年的合約，合約期至2031年6月。這是巴塞隆拿在早前簽入英格蘭國腳安東尼哥頓（Anthony Gordon）後又一筆重要收購。

艾迪耶美將立即向球隊報到，並隨同主帥費歷克（Hansi Flick）麾下的隊伍參與季前集訓，預計下星期一出發前往英格蘭。

德甲快馬加盟紅藍軍團

現年24歲的阿德耶米出生於慕尼黑，父親為尼日利亞人，母親則來自羅馬尼亞。他擁有極快的突破速度和出色的左腳進攻能力，在場上能勝任翼鋒及中鋒等多個攻擊位置。艾迪耶美在奧地利球會薩爾斯堡紅牛嶄露頭角，其後於2022年轉投多特蒙德。

在多特蒙德效力期間，他合共在各項賽事上陣146場，攻入36球並交出25次助攻。值得一提的是，當年正是現任巴塞主帥費歷克在執教德國國家隊期間，提拔艾迪耶美完成國家隊地標戰，這次轉會也促成了師徒兩人的再度合作。

交易財務細節披露

根據多方消息以及轉會專家透露，本次交易的固定轉會費為2,200萬歐元。此外，合約中還包含了約700萬至900萬歐元的浮動獎金條款，這些條款與艾迪耶美未來的上陣次數、個人表現以及巴塞隆拿在國內外賽事的奪冠情況掛鉤。
多蒙特在談判中亦成功爭取到未來轉會費20%至35%的分成條款。據悉，艾迪耶美在巴塞隆拿的年薪將約為稅後600萬歐元（約5,100萬港元）。消息指這位年輕德國鋒將早已渴望能夠披上這件紅藍戰袍，因此個人條款談判非常順利。

在經歷了上一個不穩定的球季後，艾迪耶美在多蒙特的出場時間有所減少，更落選了德國國家隊出戰2026年世界盃的大軍名單。不過，巴塞隆拿管理層對他的潛力依然寄予厚望。

重組巴塞鋒線新三叉戟

隨着老將羅拔利雲度夫斯基（Robert Lewandowski）離隊轉投美職球隊芝加哥火焰，以及拉舒福特（Marcus Rashford）租借期滿返回曼聯，巴塞隆拿在這個夏天積極重組鋒線。在此之前，球會已重金簽入紐卡素的英格蘭翼鋒安東尼哥頓。

隨着艾迪耶美加盟，他將與新星拉明耶馬（Lamine Yamal）以及安東尼哥頓組成全新的年輕攻擊組合，分擔球隊的進攻重任。

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