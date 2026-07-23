高普再執教鞭｜德國國家隊即將宣布高普接任主教練 簽約至2030年世界盃

德國國家隊在剛過去的美加墨世界盃表現令人失望，據多方權威媒體及最新消息證實，德國足協與前利物浦傳奇領隊高普（Jürgen Klopp）已達成全面協議。德國足協預計將於當地時間周五（24日）正式召開記者會官宣，高普將接替因世界盃表現欠佳而下課的拿高士文（Julian Nagelsmann），帶領「日耳曼戰車」重整旗鼓。

德國足協與前利物浦傳奇領隊高普已達成全面協議，接替拿高士文。法新社

頂替拿高士文重建國家隊

德國國家隊在經歷了近年來的低潮後，期望藉由高普的加盟實現扭轉現況。前任主教練拿高士文因帶領球隊在美加墨世界盃32強淘汰賽中，互射12碼不敵巴拉圭出局，於月初正式卸任。德國足協隨即鎖定高普為頭號接班人選，雙方在紐約進行了深入會談並迅速達成共識。

據報，德國足協委員會將於周五（24日）上午召開視像會議進行最後的官方程序批准。隨後，高普將會與德國足協主席紐恩多夫（Bernd Neuendorf）和體育總監禾拿（Rudi Völler）一同出席在法蘭克福總部舉行的官方新聞發布會，正式以德國國家隊主教練身份亮相。

紅牛大方免違約金放人

高普自2025年起擔任紅牛集團的全球足球總監，原合約期至2029年。為了能讓高普順利執掌國家隊帥印，紅牛行政總裁閔茲拉夫（Oliver Mintzlaff）展現了極大誠意，同意無條件免除高普的解約金。作為回饋，高普將向紅牛旗下的「生命之翼」（Wings for Life）慈善基金會捐贈100萬歐元。

在合約細節方面，雙方將會簽署一份為期4年的合約，至2030年世界盃結束，預期將覆蓋2027年歐國聯、2028歐國盃及2030世界盃等大賽。高普在國家隊的預估年薪高達約700萬歐元，這將超越前任主教練拿高士文約400萬至600萬歐元的年薪水平。而高普帶領德國隊的地標戰，預計將會是9月24日作客對陣荷蘭的歐國聯賽事。

黃金教練團曝光

為了將其標誌性的高壓逼搶戰術帶入國家隊，高普在教練團隊的構建上亦大刀闊斧，召集了多位昔日的黃金助手。其中，首席助教將由卡維斯（Peter Krawietz）擔任，他是高普長期合作的「戰術大腦」，主要負責詳細對手分析與戰術部署。

另一位助教連達斯（Pep Lijnders）則曾與高普在利物浦共事多年，他將負責日常的高強度訓練與青年球員提拔。此外，前德國國腳及多蒙特主力施雲賓達（Sven Bender）亦強勢加盟擔任助教。他剛於今年7月初卸任德丙球隊溫特哈興的主教練職務，隨即正式加入高普的國家隊教練團。

而另一前德國國腳、長人中堅梅迪薩卡（Per Mertesacker）將會出任管理團隊。