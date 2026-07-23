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港足｜香港足球小將登上日本全國大賽舞台 前傑志青訓黃溢軒突圍而出 盼將來進軍日職

足球世界
更新時間：18:43 2026-07-23 HKT
發佈時間：18:43 2026-07-23 HKT

香港足球小將登陸日本全國大賽舞台！前傑志青訓產品、曾入選香港U16及U17代表隊的黃溢軒，成功在日本學界球壇闖出名堂。他即將披上山形明正高中的8號球衣，出戰於7月25日揭開戰幔的日本全國高中體育大會（Inter-High）足球賽。

傑志青訓出身 200人中突圍而出

在前往日本追夢前，黃溢軒曾效力傑志青年軍出戰青年聯賽，並時常在射手榜上留名。直至2024年，他毅然轉戰日本山形明正高中。要在日本的高中球界立足絕非易事，黃溢軒早前接受傳媒訪問時透露，學校足球部規模龐大，人數多達200人。他由非主力梯隊一步步攀升，最終在三年級之際穩佔主力位置，並穿起象徵核心的8號球衣。

克服嚴苛文化 獲日本傳媒點名讚賞

談到台上一分鐘的背後，黃溢軒坦言初到日本時，曾對當地的足球文化感到不適應：「日本這邊的態度極度認真嚴謹。球員一旦失去控球權，就必須立即就地反搶，否則隨時會面臨教練嚴厲責罵，甚至被直接換離場。」

不過，這位港將的潛力早已獲得日本球界的肯定。去年他在另一項大賽「全國高校選手權」預選賽中首度登場，在球隊落後1:2時後備入替。雖然最終球隊以1:3飲恨，但黃溢軒在中場展現出的身體對抗性、靈活控球技術，以及防守高空波的能力，獲日本足球媒體編輯點名大讚。

矢志留日升學 劍指日職舞台

對於未來的足球生涯，黃溢軒目標明確，希望未來可以進軍日職聯（J.League）的職業舞台：「我明年四月就會畢業，看看有沒有日本的大學願意錄取我，希望未來可以踢上J3或者J2的比賽。」這位香港小將即將在Inter-High的全國舞台上亮相，全港球迷不妨拭目以待，共同為這位追夢少年打氣！

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