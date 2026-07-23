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世界盃2026｜阿根廷足總主席泰比亞登機前被扣查沒收電腦 專機延遲兩個多小時起飛

足球世界
更新時間：12:59 2026-07-23 HKT
發佈時間：12:59 2026-07-23 HKT

據阿根廷媒體《Infobae》爆料，美國聯邦調查局（FBI）日前在紐約甘迺迪國際機場（JFK）採取閃電行動，在阿根廷足總（AFA）主席泰比亞（Claudio "Chiqui" Tapia）正準備帶領國家隊登機返回布宜諾斯艾利斯前，將其強行攔截並帶走調查，其隨身手機及電腦等所有電子設備亦被當場強行沒收；外媒指與阿根廷足總在美國的巨額資金流向有關，懷疑涉及洗黑錢活動。

調查阿根廷足總2.6億美元資金流向

事件發生在阿根廷大軍準備登上包機回國的前夕。這宗由美國司法部協調的跨國金融案，正深入調查阿根廷足總在美國金融體系中，高達2.6億美元（約20.3億港元）的國際商業合約資金流向，懷疑涉及洗黑錢、銀行欺詐及逃稅。
調查的核心鎖定在一家名為「Tourprodenter」的佛羅里達州公司。該公司由阿根廷商人法羅尼（JavierFaroni）管理，負責處理AFA的海外贊助、電視版權及熱身賽收入。銀行紀錄顯示，有數百萬美元資金在轉入美國賬戶後幾天便被迅速轉走。法庭文件顯示，泰比亞、足總司庫等已被勒令親自前往佛羅里達州南部聯邦法院出庭應訊並交代細節。

專機被扣延誤兩小時

由於FBI突然在停機坪上「強行截人」，並在包機上對泰比亞及隨行官員進行了長達半小時的調查，直接導致這班原定於清晨6時起飛的專機，被延誤至早上8時15分才獲准起飛，連帶影響了阿根廷國內數萬名正等候接機的狂熱球迷。最幸運的是，阿根廷隊長美斯（LionelMessi）與隊友迪保羅因選擇於翌日乘坐私人飛機回國，並未在這班專機上，因而完美避開了這場尷尬的機場風波。

事件曝光後，阿根廷足總隨即發表聲明，並由代表律師強烈駁斥相關報導「完全是子虛烏有」兼「惡意抹黑」，強調泰比亞並未遭到傳喚，手機亦沒有被沒收。

 

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