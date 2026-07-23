英超｜馬迪奧斯費南迪斯熱刺首演 轟「職業生涯最精彩入球」

以8500萬鎊轉投熱刺的馬迪奧斯費南迪斯，今晨首次披上新球會的球衣，於閉門友賽鬥英甲米爾頓凱恩斯轟入一記窩利，助球隊以1：0取勝。費南迪斯形容這記入球是「職業生涯最精彩的」。

窩利直飛死角

熱熱甫開賽3分鐘，便憑一次左路角球，皮球被門將手槌打出禁區頂後，馬迪奧斯費南迪斯球不着地窩利抽射，皮球直飛死角入網。最終熱刺以1：0擊敗米爾頓凱恩斯。至於以1億英鎊加盟的東拿利，今場也迎來處子戰。

費南迪斯熱刺首演轟金球。影片截圖

馬迪奧斯費南迪斯以8500萬鎊加盟熱刺。法新社

東拿利與費南迪斯組成1.85億鎊中場組合。法新社

「入球讓我更有信心」

費南迪斯賽後談及這記入球時表示：「這是我職業生涯最喜歡的一個入球，毫無疑問。我需要更多嘗試禁區外射門，我知道自己有這個能力。這個入球讓我對接下來的每一天，都更有信心。」費南迪斯今夏由降班落英冠的韋斯咸加盟熱刺，與東拿尼組成合共1.85億的中場組合。

熱刺今夏大舉增兵，除了費南迪斯和東拿利，還以5200萬鎊簽入中堅雲赫基，以及免費簽下中堅馬高斯辛尼斯、左閘安德魯羅拔臣和門將杜巴夫卡。熱刺將於周四前往新西蘭，展前季前熱身巡迴賽。