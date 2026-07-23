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世界盃2026｜耶馬透露與美斯交談內容 「這些話與金牌一樣珍貴」

足球世界
更新時間：06:09 2026-07-23 HKT
發佈時間：06:09 2026-07-23 HKT

美斯帶領的阿根廷，在世界盃決賽不敵有耶馬坐鎮的西班牙。在比賽結束後，19歲的耶馬走向39歲的美斯，向對方送上擁抱，耶馬透露兩人的對話內容，形容這些話「與金牌一樣珍貴」。

美斯替耶馬洗澡的畫面，在世界盃決賽前再次被廣傳。耶馬為西班牙贏下世界盃，而美斯似乎已完成世盃最後一舞，被形容為世代交接這個的時刻，耶馬走向失落的美斯並送上擁抱。

耶馬與美斯在世界盃決賽對壘。路透社
耶馬與美斯在世界盃決賽對壘。路透社
耶馬透露與美斯交談的內容。路透社
耶馬透露與美斯交談的內容。路透社
耶馬認為美斯簡短的鼓勵，與世界盃金牌一樣珍貴。路透社
耶馬認為美斯簡短的鼓勵，與世界盃金牌一樣珍貴。路透社

美斯鼓勵「繼續走自己的路」

兩人相擁後交談了幾句，耶馬透露這次對話的內容：「他告訴我，繼續走自己的路，未來屬於我們這一代。」他又形容「這些話對我來說，和掛在頸上的金牌一樣珍貴」。至於談到美斯時，耶馬說：「他一直是我敬佩的人。比賽結束後，我向他表達了敬意。」

而在世界盃決賽前，美斯也曾公開稱讚耶馬：「他是非常出色的球員，一名世界級球星。他才19歲，整個職業生涯都還在前方。」

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