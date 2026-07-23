Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

世界盃2026｜加維指柏利迪斯動粗不應被秋後算帳 「足球本有對抗一面」

足球世界
更新時間：05:38 2026-07-23 HKT
發佈時間：05:38 2026-07-23 HKT

阿根廷在世界盃決賽不敵西班牙後，部份球員在場上動粗惹來批評。其中柏利迪斯叉頸、打人爭議最大，但「受害者」之一、西班牙中場加維認為對方不應被秋後算帳：「足球本來就有身體對抗、更具侵略性的一面。」

西班牙在球證嗚笛後，慶祝贏得世界盃。但阿根廷的柏利迪斯、莫連拿、泰亞高艾美達和助教阿耶拉均涉事，FIFA確認展開調查。其中柏利迪斯一手叉向艾歷加西亞的頸，又在艾美達推倒加維後，疑向對方揮拳。

阿根廷球員向西班牙球員動粗。路透社
阿根廷球員向西班牙球員動粗。路透社
柏利迪斯推向加維。美聯社
柏利迪斯推向加維。美聯社
助教阿耶拉稱自己是為了勸架，願意為自己的行為負責。路透社
助教阿耶拉稱自己是為了勸架，願意為自己的行為負責。路透社

加維接受訪問時表示：「我不認為柏利迪斯應該被停賽。我明白，這對孩子們來說是不良示範，但我認為足球本來就有身體對抗、更具侵略性的一面。最合理的做法，就是當場把他逐出場，事情就到此為止。我認為，歸根究柢，這就是足球。」

助教稱將向奧莫道歉

至於助教阿耶拉疑打中西班牙球員丹尼奧莫臉部，他表示將向對方道歉：「比賽結束後，我看到球場中央發生衝突，所以我走過去，希望阻止事情進一步惡化，因為那不是我們的作風。我願意為自己的行為負責。我的本意只是過去把大家分開，沒有其他意思。」

最Hit
劉鑾雄千金劉秀盈賀父75歲生日  曝光爸爸年輕型仔照  彈結他騷電眼多才多藝
劉鑾雄千金劉秀盈賀父75歲生日  曝光爸爸年輕型仔照  彈結他騷電眼多才多藝
影視圈
10小時前
「五索」鍾睿心胸部嚴重受傷  闊約兩吋傷口曝光觸目驚心  爆意外經過超傷心：一定留疤
「五索」鍾睿心胸部嚴重受傷  闊約兩吋傷口曝光觸目驚心  爆意外經過超傷心：一定留疤
影視圈
14小時前
《中年好聲音》停辦一年引爆「亞視魔咒」？網民瘋傳三位鐵腳難敵宿命 張佳添大派定心丸
《中年好聲音》停辦一年引爆「亞視魔咒」？網民瘋傳三位鐵腳難敵宿命 張佳添大派定心丸
影視圈
10小時前
深圳地鐵實施「逢包必檢」，讓進站市民大排長龍。微博@吳佩
深圳地鐵︱央視評深圳地鐵安檢事件 稱公共服務當有科學預判
即時中國
8小時前
稻香旗下「龍珠酒樓」突結業！旺角開業僅9個月 同場另一品牌同步離場
稻香旗下「龍珠酒樓」突結業！旺角開業僅9個月 同場另一中菜同步離場
飲食
17小時前
仔女發公開信哀求父母「搵工做」：「呢啲愛太窒息！」背後原因惹爭議｜Juicy叮
仔女發公開信哀求父母「搵工做」：「呢啲愛太窒息！」背後原因惹爭議｜Juicy叮
時事熱話
13小時前
周末北上注意！深圳地鐵新安檢 官方3招提速「不到一分鐘通過」 即睇限制及禁攜清單
周末北上注意！深圳地鐵新安檢 官方3招提速「不到一分鐘通過」 即睇限制及禁攜清單
旅遊
11小時前
長者銀行福利2026｜60歲以上專享！全港12大銀行免年費/免手續費跨行提款/簡易提款卡
長者銀行優惠2026｜60歲以上專享福利！12大銀行免年費/免手續費跨行提款/簡易提款卡
生活百科
2026-07-21 17:30 HKT
謝賢離世丨好友公開四哥晚年從未曝光居家照 零打扮休養星味依然 後輩輪流到豪宅探望
00:51
謝賢離世丨好友公開四哥晚年從未曝光居家照 零打扮休養星味依然 後輩輪流到豪宅探望
影視圈
11小時前
打風︱「紅霞」風暴形成中 天文台最新一報：周六周日廣東沿岸風勢頗大 AI料闖港400公里機會高？
01:12
打風︱「紅霞」風暴形成中 天文台：大部分預報料「東登」 周六周日廣東沿岸風勢頗大
社會
18小時前