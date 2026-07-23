世界盃2026｜加維指柏利迪斯動粗不應被秋後算帳 「足球本有對抗一面」

阿根廷在世界盃決賽不敵西班牙後，部份球員在場上動粗惹來批評。其中柏利迪斯叉頸、打人爭議最大，但「受害者」之一、西班牙中場加維認為對方不應被秋後算帳：「足球本來就有身體對抗、更具侵略性的一面。」

西班牙在球證嗚笛後，慶祝贏得世界盃。但阿根廷的柏利迪斯、莫連拿、泰亞高艾美達和助教阿耶拉均涉事，FIFA確認展開調查。其中柏利迪斯一手叉向艾歷加西亞的頸，又在艾美達推倒加維後，疑向對方揮拳。

阿根廷球員向西班牙球員動粗。路透社

柏利迪斯推向加維。美聯社

助教阿耶拉稱自己是為了勸架，願意為自己的行為負責。路透社

加維接受訪問時表示：「我不認為柏利迪斯應該被停賽。我明白，這對孩子們來說是不良示範，但我認為足球本來就有身體對抗、更具侵略性的一面。最合理的做法，就是當場把他逐出場，事情就到此為止。我認為，歸根究柢，這就是足球。」

助教稱將向奧莫道歉

至於助教阿耶拉疑打中西班牙球員丹尼奧莫臉部，他表示將向對方道歉：「比賽結束後，我看到球場中央發生衝突，所以我走過去，希望阻止事情進一步惡化，因為那不是我們的作風。我願意為自己的行為負責。我的本意只是過去把大家分開，沒有其他意思。」