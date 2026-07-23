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美職｜卡斯米路加盟國際邁亞密 賽會調查交易是否涉違規

足球世界
更新時間：04:56 2026-07-23 HKT
發佈時間：04:56 2026-07-23 HKT

美職球會國際邁亞密宣布，以自由身簽下巴西中場卡斯米路。但《BBC》的報道指，美職賽會正調查這宗交易中，是否違反「非法接觸（tampering）」的規定。

簽約至2027年季尾

卡斯米路去季結束後，與曼聯約滿離隊，之後代表巴西征戰今夏世界盃。今晨，國際邁亞密簽下卡斯米路，雙方簽約至2027年季尾，附帶合約可延長至2029年6月的選項。卡斯米路新一季將於美斯、迪保羅和利古朗等成為隊友。

卡斯米路約滿後離開曼聯。法新社
卡斯米路約滿後離開曼聯。法新社
卡斯米路代表巴西出戰世界盃，最終不敵挪威出局。路透社
卡斯米路代表巴西出戰世界盃，最終不敵挪威出局。路透社
卡斯米路轉戰美職聯。美聯社
卡斯米路轉戰美職聯。美聯社

然而，在球會宣布消息後不久，美職賽會隨即發表聲明，表示正「審查針對該球會的非法接觸指控」。賽會聲明表示：「聯盟正在收集所有相關資訊，在調查完成之前，不會進一步評論⋯⋯雖然國際邁亞密與洛杉磯根河，已就卡斯米路的發現優先權達成協議，但相關交易條款將待非法接觸調查結束後才會公布。」

邁亞密指已從銀河獲優先發現權

優先發現權是美職的一項規則，賦予某支球隊在球員希望加盟美職聯時，享有優先簽約權。每支球隊任何時候最多可在自己的優先發現名單上，登記5名球員，並可隨時新增或移除球員。原本持有卡斯米路優先發現權的是銀河，但國際邁亞密在宣布完成簽約時表示，他們已從銀河身上取得這項權利。

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