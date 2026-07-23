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英超｜阿士東維拉與車路士達成協議 勢借用加拿祖一季

足球世界
更新時間：04:32 2026-07-23 HKT
發佈時間：04:32 2026-07-23 HKT

阿士東維拉與車路士球員一入一出，摩根羅渣士以破紀錄的1.17億鎊轉會「藍戰士」後，據報維拉即將達成租用阿歷真度加拿祖，合約附帶優先買斷條款。

附帶買斷條款

根據《天空體育》的報道，維拉與車路士達成協議，將以租用形式羅致加拿祖，合約附帶買斷條款，而該買斷條件被認為相當容易達成。該報道指，包括租借費在內的整體交易金額，符合車路士對球員的估值；《天空體育》早前報道車路士對加拿祖的標價為4260萬鎊。

加拿祖勢將外租維拉。法新社
加拿祖勢將外租維拉。法新社
摩根羅渣士以1.17億鎊加盟車路士。路透社
摩根羅渣士以1.17億鎊加盟車路士。路透社
加拿祖在車路士未能站穩正選。法新社
加拿祖在車路士未能站穩正選。法新社

加拿祖去年夏天以4000萬鎊從曼聯加盟車路士，但未能站穩正選。這名阿根廷翼鋒今夏未獲國家隊徵召出戰世界盃，季前開操時並未向車路士報到參加訓練。這筆交易發生之際，兩家球會才剛完成另一宗交易，由摩根羅渣以創英國球員轉會費紀錄的1.17億英鎊，從維拉轉投車路士。

加拿祖英超為車路場均上陣49分鐘

車路士去季左路位置人才濟濟，令加拿祖未能站穩正選，他在英超25次出場中，總共只踢了1217分鐘，平均每場上陣不足49分鐘。這比上季分擔維拉左路位置的羅渣士（1528 分鐘）和貝安迪亞（1527 分鐘）的上陣時間都還要少。

羅渣士和貝安迪亞的平均貢獻，也遠勝加拿祖，後者上季共直接參與 5 個入球，平均每243分鐘參與一球；相比之下，羅渣士平均每90分鐘就能參與一球，而貝安迪亞則是平均每190分鐘參與一球。加拿祖能否隨着轉投維拉獲得更多機會，為球隊帶來更大貢獻，且看艾馬利的佈陣以及他個人的發揮。

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