英超｜摩根羅渣士1.17億鎊加盟車路士成史上最貴英國人 高調宣戰：「藍軍先係倫敦大佬！」

車路士正式以 1.17 億英鎊（約 11.7 億港元）的天價，從阿士東維拉簽入英格蘭 23 歲攻擊中場新星摩根羅渣士（Morgan Rogers）。這筆交易不僅一舉打破了英格蘭球員歷史最高身價紀錄，更讓羅渣士超越了安素費南迪斯（Enzo Fernandez）1.06億鎊的紀錄，成為車路士隊史「新標王」！羅渣士在落實加盟後隨即高調向同市死敵阿仙奴宣戰，豪言「車路士才是倫敦最大球會」，瞬間點燃了新球季倫敦打吡的熊熊戰火！

橫刀奪愛截擊阿仙奴 48小時內火速成事

今次轉會堪稱一場精彩的截擊戰。阿仙奴此前一直將羅渣士列為今夏頭號目標，但「兵工廠」內部消息指他們對這位 23 歲新星的估值最多僅為 8,000 萬鎊。作風極其強悍的車路士隨即「橫刀奪愛」，在上周五由新帥沙比阿朗素（Xabi Alonso）親自與羅渣士進行通話，雙方在短短 48 小時內便達成了所有個人條款，以 1.17 億鎊閃電落實交易。

羅渣士簽下了一份長達 6 年、至 2032 年（附帶一年延長選項）的長約。在昨晚官宣加盟後，他興奮地表示：「我太激動了！對我來說，車路士是倫敦最大的球會，我從小就一直仰慕這家球會。我對新領隊沙比阿朗素的計劃、隊中的球員以及球會的未來方向感到非常興奮。這就是我來到這裏的原因，我已經急不及待想披甲上陣！」

列斯占士世盃營內當卧底說客

據悉，在世界盃期間車路士隊長列斯占士（Reece James）在英軍大本營內充當「說客」，不斷向羅渣士推銷藍軍的宏大藍圖。而加盟後，羅渣士將會與好友高爾彭馬（Cole Palmer）重聚，並與祖奧柏度(Joao Pedro) 及新星艾斯迪華奧（Estevao Willian）組成英超最令人聞風喪膽的年輕鋒線。

這筆高達 1.17 億鎊的交易，亦讓英冠球會米杜士堡「發了一筆橫財」。米堡在 2024 年將羅渣士賣給維拉時，合約中寫有 20% 的轉會利潤分成條款。由於當時轉會費僅為 800 萬鎊，米堡如今將可從中獲得高達約 2,000 萬鎊的巨額分紅！

由於剛踢完世界盃，羅渣士將會獲得法定三周的暑假。他將不會隨車路士參加本周末出發的澳洲及亞洲季前巡迴賽，而是在大軍結束悉尼之行返國後，正式向沙比阿朗素報到。這名刷新歷史身價的英格蘭新天王，勢將在史丹福橋掀起新一輪的藍色風暴。