世界盃2026｜決賽完場動粗後首開腔  柏利迪斯無視惡行僅稱雖敗猶榮

在剛落幕的2026年美加墨世界盃決賽中，阿根廷以0:1不敵西班牙屈居亞軍，賽後雙方爆發了嚴重衝突。其中，阿根廷中場里安度柏利迪斯（Leandro Paredes）因粗暴推撞多名西班牙球員，包括向艾利加西亞（Eric Garcia）和加維（Gavi）拳打腳踢，遭到全球媒體及英格蘭名宿們的一致強烈譴責。

在沉寂數日後，這名效力小保加的中場終於在社交媒體上首次打破沉默，然而，他對自己的暴力行為隻字不提，亦無作出任何道歉。

拳腳盡出震驚球壇

回顧該場緊張的決賽，當主球證鳴笛完場、西班牙捧盃的一刻，球場上的氣氛徹底失控。後備上陣的柏利迪斯疑因不滿落敗，情緒失控並衝向正在慶祝的西班牙球員。從電視畫面可見，他先腳踢西班牙後衛艾利加西亞，再叉頸將他推開。隨後在加維試圖上前調停時，柏利迪斯更兩次出拳，至少一拳正中加維面部。

儘管賽後傳出他曾被球證出示紅牌，但隨後國際足協向傳媒證實，其紅牌並未被列入官方正式裁判紀錄中。

公開發文避談衝突惡行

面對外界排山倒海的「輸不起」指責，柏利迪斯選擇無視其失控行徑，反而於個人 Instagram 帳戶上發布了一篇情感洋溢的長文。

他在文中寫道，自己此時此刻懷著極其沉痛的心情執筆，因為未能為深愛的阿根廷人民帶回應得的冠軍喜悅，但他同時強調，全體隊員已經在綠茵場上傾盡所有，將阿根廷國旗再次帶到了世界最高峰，內心依然充滿了無比的自豪。

在文章最後，他除了感謝所有與他並肩作戰的隊友和教練團隊外，更聲稱這支奪得亞軍的阿根廷隊是「國家歷史上最偉大的國家隊陣容」。

國際足協已確認展開調查

國際足協紀律委員會證實已經任命紀律與道德檢察官，評估在決賽賽後發生的事件。據報，任何涉及這場衝突的球員或教練都可能面臨停賽，阿根廷足總也可能被罰款。至於有份衝入場勸架的阿根廷主帥史卡朗尼，在賽後記者會曾表示：「我們在勝利時要有風度，在失敗時也必須有風度。今天，我們正展現出我們知道如何面對失敗。」