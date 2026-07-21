世界盃2026｜雲尼斯奧斯秘密整容 全程保密包場「執下巴」

巴西球星雲尼斯奧斯（Vinicius Junior）在結束世界盃征途後秘密整容。據巴西傳媒披露，這位足壇巨星進行了「形象大升級」，接受了面部微整容療程。為了確保絕對私隱，診所更採取了極端嚴格的「包場」措施。

Trending Photos: Brazil and Real Madrid star, Vinicius (Vini Jr) underwent a chin harmonization procedure in Goiânia, debuting new bold look, ahead of the 26/27 football season, per @tmcesporte pic.twitter.com/CcuUrHzYWm — Trending Explained (@TrendingEx) July 21, 2026

名醫專程飛返巴西 全程保密

雲尼斯奧斯早前抵達巴西後，接受了下巴輪廓塑形的醫美療程，旨在令面部線條更突出及立體。據巴西媒體報道，這次微整容的幕後安排堪稱「頂級規格」。負責操刀的著名皮膚科醫生原本身處美國邁阿密，但他特意專程飛返巴西，日程上只為專門服侍這位巨星。為此，診所當天更暫停對外營業，所有員工均須遵守嚴格的保密協議，嚴禁在社交平台洩露任何資訊、照片或影片。

注重形象管理 或為未來商業鋪路

報道指，雲尼斯奧斯對療程效果感到非常滿意。雖然其公關團隊未有作正式回應，但外界猜測，這次「形象更新」不單是出於個人審美，更可能是為未來的商業形象與代言規劃鋪路。預計他在結束這次短暫的休整與「變身」後，便會返回歐洲，為新球季備戰。