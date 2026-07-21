世界盃2026｜決賽領紅成罪魁 安素死撐：「有些東西比賽果更重要」

阿根廷中場安素費南迪斯（Enzo Fernandez）於世界盃決賽常規時間尾段領紅牌被逐，連累球隊加時打少個，成阿根廷失落錦標罪人。經歷一天的沉澱，安素終於打破沉默，然而他並沒有為自己的魯莽行為致歉，反而大談愛國情懷，直言代表國家是至高榮譽，宣稱「有些東西比結果更重要」。

致命犯規摧毀阿根廷

今屆世界盃對安素來說本是功勳彪炳，他先在淘汰賽對陣埃及時頂入奠勝球，隨後更在4強對陣英格蘭時射入極其關鍵的扳平世界波。然而在決賽的常規時間末段，他先因抗議判罰吃下第一面黃牌，隨後又在一次拚搶中野蠻撞倒西班牙19歲中堅古巴斯（Pau Cubarsi），領第二面黃牌被逐。這面紅牌直接摧毀了阿根廷在加時賽的體能與戰術佈署。

安素：捍衛球衣已問心無愧

在被逐24小時後，安素在Instagram上發表感言，試圖淡化自己犯規帶來的負面影響：「隨著時間過去，你會意識到有些東西遠比僅僅一個賽果更為重要。這堂課告訴我們，編織夢想不僅是為了贏波，而是關於為這件球衣傾盡所有，永不言棄。身披國家隊球衣是我職業生涯至高無上的榮譽，每次能捍衛它，我都會繼續奉獻出我的所有。」

雖然安素這番大談「大局觀」的言論在國內獲得部分支持，但卻引來車路士球迷的強烈反彈，直斥他在場上情緒管理極差，低級犯規完全是不負責任。安素在決賽染紅，勢必會讓他下月返回車路士、在少帥沙比阿朗素（Xabi Alonso）麾下展開季前集訓時，面臨極其嚴苛的考驗。