世界盃2026·有片｜阿根廷大軍返國獲數千球迷冒雨迎接 美斯未隨隊返邁阿密休假

阿根廷在2026世界盃決賽飲恨不敵西班牙，無緣衛冕，但國家隊大軍周二（21日）返抵國門時，仍獲數千名球迷冒著寒風冷雨作英雄式迎接。阿根廷總統更承諾將為球隊設立全國假期。不過，隊長美斯（Lionel Messi）並未隨隊回國，據報他已返回邁阿密與家人團聚，爭取時間休息，稍後再回鄉探望抱恙的父親。

數千球迷冒雨接機 總統允設全國假期

儘管未能如四年前般捧盃而回，但阿根廷球迷依然對球隊的付出充滿感激。主帥史卡朗尼（Lionel Scaloni）率領部分職球員返抵布宜諾斯艾利斯，步出專機時獲軍樂隊及紅地毯迎接。數千名球迷無懼寒風冷雨，披著國旗、撐著藍白雨傘在外苦候，只為向國家隊送上支持

而未有前往美國現場觀看決賽的阿根廷總統，在社交平台X上宣布，將視乎職球員的意願及決定，挑選一日定為「全國假期」，以慶祝及表彰國家隊今屆世界盃的征程。

美斯避開鎂光燈 返邁阿密享天倫樂

阿根廷足總早前發聲明證實，部分國腳在決賽後已直接前往不同目的地休假或向球會報到。據阿根廷傳媒報道，美斯沒有與其餘9名隊友齊乘包機回國，主要是為了避開鎂光燈及爭取休息。經歷長達50天的集訓與密集賽程，加上長期遠離家人，美斯目前已返回邁阿密的家中，與家人團聚。

國際邁阿密將於周四（23日）的美職聯主場迎戰芝加哥火燄，預料美斯與同樣效力該隊的迪保羅（Rodrigo De Paul）肯定掛牌免戰，未知會否現身觀戰。此外，報道指美斯計劃在未來幾天直飛家鄉羅沙里奧探望父母，據悉其父親早前因健康問題，未能親赴美國觀看今屆世界盃。