Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

世界盃2026·有片｜阿根廷大軍返國獲數千球迷冒雨迎接 美斯未隨隊返邁阿密休假

足球世界
更新時間：11:49 2026-07-21 HKT
發佈時間：11:49 2026-07-21 HKT

阿根廷在2026世界盃決賽飲恨不敵西班牙，無緣衛冕，但國家隊大軍周二（21日）返抵國門時，仍獲數千名球迷冒著寒風冷雨作英雄式迎接。阿根廷總統更承諾將為球隊設立全國假期。不過，隊長美斯（Lionel Messi）並未隨隊回國，據報他已返回邁阿密與家人團聚，爭取時間休息，稍後再回鄉探望抱恙的父親。

數千球迷冒雨接機 總統允設全國假期

儘管未能如四年前般捧盃而回，但阿根廷球迷依然對球隊的付出充滿感激。主帥史卡朗尼（Lionel Scaloni）率領部分職球員返抵布宜諾斯艾利斯，步出專機時獲軍樂隊及紅地毯迎接。數千名球迷無懼寒風冷雨，披著國旗、撐著藍白雨傘在外苦候，只為向國家隊送上支持

而未有前往美國現場觀看決賽的阿根廷總統，在社交平台X上宣布，將視乎職球員的意願及決定，挑選一日定為「全國假期」，以慶祝及表彰國家隊今屆世界盃的征程。

美斯避開鎂光燈 返邁阿密享天倫樂

阿根廷足總早前發聲明證實，部分國腳在決賽後已直接前往不同目的地休假或向球會報到。據阿根廷傳媒報道，美斯沒有與其餘9名隊友齊乘包機回國，主要是為了避開鎂光燈及爭取休息。經歷長達50天的集訓與密集賽程，加上長期遠離家人，美斯目前已返回邁阿密的家中，與家人團聚。

國際邁阿密將於周四（23日）的美職聯主場迎戰芝加哥火燄，預料美斯與同樣效力該隊的迪保羅（Rodrigo De Paul）肯定掛牌免戰，未知會否現身觀戰。此外，報道指美斯計劃在未來幾天直飛家鄉羅沙里奧探望父母，據悉其父親早前因健康問題，未能親赴美國觀看今屆世界盃。

即睇世界盃最新戰報↓

即睇世界盃最新戰報↓

最Hit
獨家 ｜謝賢離世日期曝光 7月16日因肺炎撒手人寰 「院出」處理已於和合石火化
01:08
獨家 ｜謝賢離世日期曝光 7月16日因肺炎撒手人寰 「院出」處理已於和合石火化
影視圈
12小時前
謝賢離世｜佘詩曼憶合作點滴珍貴片段曝光 獲四哥送花舉動暖心 激讚敬業幽默有風度
謝賢離世｜佘詩曼憶合作點滴珍貴片段曝光  獲四哥送花舉動暖心  激讚敬業幽默有風度
影視圈
14小時前
獨家｜狄波拉雙眼紅腫首度開腔回應謝賢離世  謝婷婷神情哀傷現身
01:09
獨家｜狄波拉雙眼紅腫首度開腔回應謝賢離世  謝婷婷神情哀傷現身
影視圈
16小時前
謝賢離世｜張柏芝IG轉黑頭像  連發悲傷限時動態  低調悼前老爺
謝賢離世｜張柏芝IG轉黑頭像  連發悲傷限時動態  低調悼前老爺
影視圈
14小時前
星島申訴王｜公審好姊妹封 $1,000人情 新娘：想叫佢Payme補差額
星島申訴王｜瑰麗酒店擺酒好姊妹封 $1,000人情 新娘網上公審：想叫佢Payme補差額
申訴熱話
4小時前
謝賢離世丨網民悼念爆初中曾致電搵霆鋒 四哥接聽回覆超溫柔 網民激讚：嗰句「哈哈」直頭有聲｜Juicy叮
謝賢離世丨網民悼念爆初中曾致電搵霆鋒 四哥接聽回覆超溫柔 網民激讚：嗰句「哈哈」直頭有聲｜Juicy叮
時事熱話
2小時前
謝賢離世丨細數一生5段情史 兩度離婚與前妻仍是朋友「爺孫戀」Coco最轟動
01:29
謝賢離世丨細數一生5段情史 兩度離婚與前妻仍是朋友「爺孫戀」Coco最轟動
影視圈
19小時前
由幼童到基層家庭：馬會構建社區護齒防線
社會資訊
21小時前
陳庭欣告別奢華九肚山大宅  黃大仙5百呎新居內部曝光  裝修親民實用物件之間零距離
陳庭欣告別奢華九肚山大宅  黃大仙5百呎新居內部曝光  裝修親民實用物件之間零距離
影視圈
23小時前
阿B鍾鎮濤21歲女兒鍾懿大學畢業 舉家赴倫敦見證 近年繼承爸爸衣缽入行做明星
阿B鍾鎮濤21歲女兒鍾懿大學畢業 舉家赴倫敦見證 近年繼承爸爸衣缽入行做明星
影視圈
2026-07-19 21:00 HKT