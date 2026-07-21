世界盃2026｜加利尼維利狠批阿根廷決賽表現垃圾 無咗美斯什麼都不是！

阿根廷在世界盃決賽經歷 120 分鐘苦戰，最終以 0:1 憾負西班牙屈居亞軍。雖然阿根廷眾將拼盡全力，但英格蘭名宿加利尼維利（Gary Neville）在賽後卻將炮火直指阿根廷的戰術。他在節目中大放厥詞，用極具侮辱性的字眼形容阿根廷的表現如同「一袋垃圾」，更直言阿根廷能進決賽完全是依靠美斯（Lionel Messi）的超凡神力，沒有美斯，阿根廷根本什麼都不是！

狂踩阿根廷決賽踢法：看起來、聞起來都像垃圾

決賽中，阿根廷採取極其保守且粗野的防守戰術，全場被西班牙壓制，直到加時下半場才錄得唯一一記射門。雖然成功死守至 106 分鐘才失守，但其肉搏式的「爛仔波」卻讓加利尼維利反感；他利在節目中刻薄評價：「阿根廷這場踢得太糟糕，表現就像一袋垃圾！如果一個東西看起來像垃圾，聞起來也像垃圾，那它就是垃圾。我們在決賽看到的是一場極其拙劣的表演，而且他們已不是第一次踢得這麼差。」

美斯獨力難撐 宿敵胡禮亦表同情

加利尼維利直言，39 歲的美斯在今屆賽事中轟入 8 球，全憑一己之力將阿根廷抬進決賽：「他們擁有凝聚力和近乎瘋狂的競爭心，但最重要是前場擁有美斯。如果沒有美斯，這支隊伍恐怕連殺入決賽都顯得極其掙扎。」阿仙奴名宿胡禮則顯得相對同情美斯的眼淚：「我很高興阿根廷沒有奪冠，但看到美斯哭成那樣，我心裏也有些難過。」

美斯感言：傷口需要時間癒合

面對批評與失落，美斯在週一打破沉默，在 IG 上向全國球迷致謝，並祝賀西班牙奪冠：「這份痛苦無比巨大，傷口需要時間來癒合。但我也會記住那些我們傾盡所有去逆轉的戰役。雖然現在很難去釋懷，但我們已經連續打入了兩屆世界盃決賽，感謝大家的支持。」