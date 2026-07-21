世界盃2026｜西班牙大軍回國 近200萬人參與勝利巡遊

西班牙奪得世界盃後，已經返國並在馬德里舉行勝利巡遊，有近200萬人參與。

西班牙大軍於當地時間下午2時30分抵達馬德里，隊長洛迪走下飛機時高舉世界盃冠軍獎盃，並在頸上掛着金牌。全隊合照留念後前往入境大廳，有數百名興奮的球迷早已聚集於此，許多人身穿西班牙球衣、揮舞著紅黃相間的西班牙國旗。

回國第一站拜會西班牙國王

大軍抵達後第一站是前往皇宮，拜會西班牙國王費利佩六世及其他王室成員。費利佩六世表示：「這是史詩般的勝利。對我們一家四口而言，能夠親眼見證你們殺入決賽，並與你們一同慶祝高舉獎盃的那一刻，是無上的榮幸與喜悅。我代表全體西班牙人民，向你們獻上最誠摯的感謝。」之後大軍前往與西班牙首相桑切斯會面。

隨後，大軍坐着開蓬巴士舉行勝利遊行，車身印有「Kings of the World」，並繪有兩顆星星，代表西班牙史上的兩個世界盃冠軍。儘管傍晚氣溫高達攝氏34度，仍有大批球迷湧上街頭，只為親眼見證這歷史性的一刻。馬德里中央政府代表表示，沿途共有約180萬人參與這場慶祝活動。西班牙球員大多穿上印有「We are champions」字樣的T恤，與球迷同歡。

西班牙郵政將發行紀念郵票

另外西班牙郵政宣布將發行紀念郵票，以紀念「西班牙體育史上最偉大的成就之一」。這枚紅色郵票將印有「CAMPEONES（冠軍）」字樣，並繪有兩顆星，象徵西班牙兩度贏得世界盃冠軍。