意大利足總斟哥迪奧拿接帥位 馬甸尼親赴西班牙游說

根據《天空體育》報道，意大利足總希望游說哥迪奧拿，出任國家隊主帥。新任技術總監馬甸尼和與顧問李安納度前往西班牙，與這名前曼城主帥會談。

哥迪奧拿剛結束與曼城10年的合作。法新社

馬甸尼親赴西班牙游說哥迪奧拿。法新社

哥迪奧拿在曼城度過10年。法新社

3天會談說明發展計劃

哥迪奧拿接下意大利主帥這份工的意願仍有待觀察，但意大利足總正積極採取具體行動，希望聘請他擔任國家隊主帥。據報馬甸尼和李安納度與哥迪奧拿進行了3天的會談，向哥帥說明意大利國家隊的發展計劃。

候選人還包括文仙尼、派路

意大利足總在連續第3次無緣世界盃決賽周後，展開大規模改革，並聘請馬甸尼與李奧納度加入管理團隊。他們的任務是尋找前主帥加度素的繼任人；加度素在未能帶領意大利在世界盃歐洲區附加賽出線後離任。除了哥迪奧拿，意大利足總還有考慮文仙尼和派路接手。

哥迪奧拿結束與曼城長達10年的合作後，恢復自由身。他執教曼城期間共贏得20座冠軍，勝率為70.8%。