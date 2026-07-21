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世界盃2026｜美斯打破沉默談失利 「傷口需要很長時間才可癒合」

足球世界
更新時間：05:30 2026-07-21 HKT
發佈時間：05:30 2026-07-21 HKT

美斯在世界盃決賽落敗後，打破沉默。他在Instagram發文表示：「這道傷口需要很長時間才可以癒合。」

祝賀西班牙奪冠

阿根廷日前在世界盃決賽，戰至加時以0：1不敵西班牙飲恨。39歲的美斯很可能已經完成最後一場世界盃賽場，他在賽後忍不住灑淚。經過一日沉澱後，美斯在Instagram發文，寫出自己對於這場失利的感想，同時展現風度，祝賀西班牙奪冠。

他的帖文內容如下：

這道傷口很深，還需要很長的時間才可以癒合。但我也會牢牢記住所有美好的回憶……那些我們傾盡一切、成功逆轉比賽的時刻，將永遠留存在我們的記憶中；還有整個國家的支持，與這支球隊的努力和付出結合在一起，讓我們再次躋身世界最頂尖的行列。

此時此刻，我們或許還無法真正體會自己所取得的成就，但這支球隊已經連續兩屆闖進世界盃決賽。

衷心感謝大家送上的每一句祝福與每一則訊息。這一次，我們再次讓整個國家團結在一起，共同分享身為阿根廷人的無比驕傲。

我也要恭喜西班牙贏得本屆世界盃冠軍。

六戰世盃入21球

六戰世盃的美斯，曾經3度殺入決賽，取得一冠兩亞的成績，去屆他領軍於決賽擊敗法國封王。他在今屆率先超越德國名宿高路斯的史上入球王紀錄，但最後被麥巴比以1球反壓，美斯合共攻入21球。

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