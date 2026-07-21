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世界盃2026｜阿根廷輸波後動粗 FIFA確認展開調查

足球世界
更新時間：04:47 2026-07-21 HKT
發佈時間：04:47 2026-07-21 HKT

阿根廷在日前世界盃決賽不敵西班牙後，有球員與對方職球員爭執。國際足協（FIFA）確認將就事件展開調查。

阿根廷日前與西班牙鬥到加時，以0：1落敗飲恨。西班牙球員在球證響笛後，衝入球場慶祝，但阿根廷中場柏利迪斯表現失控，先叉西班牙守將艾歷加西亞頸，並將加維拉倒在地上，並施以拳腳攻擊。莫連拿則一拳打落衝入場慶祝的洛迪身上。

莫連拿一拳打中洛迪後，後者上前理論。路透社
莫連拿一拳打中洛迪後，後者上前理論。路透社
柏利迪斯表現失控。美聯社
柏利迪斯表現失控。美聯社
阿根廷職球員有可能被秋後算帳。路透社
阿根廷職球員有可能被秋後算帳。路透社

柏利迪斯、莫連拿等涉事

FIFA 最初表示，柏利迪斯被當值主球證雲錫（Slavko Vincic）出示紅牌。然而，不久後柏利迪斯的紅牌已從官方紀錄中移除，FIFA官方亦向《BBC》證實，目前沒有任何證據顯示，當時柏利迪斯有被任何紀律處分。除了柏利迪斯，莫連拿、泰亞高艾美達和一名助教亦都涉事。

FIFA 紀律委員會已經任何紀律與道德檢察官，評估在決賽賽後發生的事件。根據《BBC》的報道指，任何涉及這場衝突的球員或教練都可能面臨停賽，阿根廷足總也可能被罰款。至於有份衝入場勸架的阿根廷主帥史卡朗尼，在賽後記者會曾表示：「我們在勝利時要有風度，在失敗時也必須有風度。今天，我們正展現出我們知道如何面對失敗。」

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