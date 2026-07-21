英超｜英格蘭傳奇奇雲基瑾不敵癌魔 終年75歲

英格蘭傳奇奇雲基瑾逝世，享年75歲；他曾在今年1月，宣布自己被診斷出患有癌症。各界發聲明悼念基瑾，而英格蘭足總宣布將於9月，在溫布萊球場對西班牙的歐洲國家聯賽賽事前，向基瑾致敬。

妻子及兩名女兒陪伴在側

基瑾家屬發表聲明表示：「我們懷着無比沉痛的心情宣布，奇雲基瑾於75歲離世。這名前英格蘭球員及領隊一直與癌症搏鬥，在人生最後時刻，由妻子及兩名女兒陪伴在側。」基瑾家人又表示目前是極其艱難的時刻，希望外界給予空間和尊重私隱。

奇瑾是英格蘭傳奇球星。路透社

基瑾效力漢堡期間兩奪金球獎。路透社

基瑾是英格蘭史上最出色的球員之一。美聯社

基瑾曾執教英格蘭代表隊。路透社

曾兩奪金球獎

基瑾是英格蘭史上最出色的球員之一，效力利物浦期間三奪頂級聯賽冠軍，並於效力德甲漢堡期間，在1978及1979年連續兩年贏得金球獎。之後他回到英格蘭球壇，先後效力修咸頓和紐卡素。退役七年後，他於1992年2月首次執教，接掌深陷護級危機的紐卡素，最終成功護級，並於首個完整球季率隊升上英超。

他又曾於1999年2月至2000年10月，執教英格蘭代表隊。之後基瑾再回到球會執教，於2002年帶領曼城奪得英甲冠軍，並升上英超；2005年3月離任後，他一度宣布退休。2008年，他重返紐卡素執教，但因與班主艾殊利（Mike Ashley）關係緊張，僅8個月後便離隊。

基瑾在球員和教練年代都曾效力紐卡素。美聯社

舊東家之一的紐卡素發表聲明表示：「我們深感悲痛。他是球會歷史上最具代表性、最具影響力、亦最受愛戴的人物之一。奇雲不僅是傳奇球員及領隊，更是幾代紐卡素球迷心中的靈魂人物。作為球員，他為聖占士公園球場帶來世界級實力、雄心及信念，改變了外界對紐卡素的看法⋯⋯奇雲的影響力無法單靠出場次數或戰績衡量，而是會一直活在他與球會及國家隊共同創造的回憶、他所啟發的夢想，以及世界各地因他而愛上足球的一代又一代球迷心中。」

舒利亞與基瑾。路透社

各界悼念基瑾

舒利亞：「我的英雄，我的領隊，我的朋友。安息吧，老闆。」

加歷查：「RIP Kevin Keegan。英格蘭史上最偉大的球員之一，冠軍無數、入球無數，兩屆金球獎得主，足以證明他是英格蘭足球真正的巨人。他亦是塑造今日利物浦的重要人物之一。」

利物浦：「他堅毅不屈的精神及非凡貢獻，將永遠銘刻於球會歷史，他的傳奇亦將長存。安息吧，奇雲。」

英格蘭代表隊：「1972年至1982年間，他曾63次代表英格蘭上陣並攻入21球，其後於1999年至2000年執教三獅軍團。我們向他的家人、朋友及曾效力的球會致以最深切慰問。」

杜曹：「他是我成長時第一位記得的英格蘭超級球星⋯⋯9月我們在溫布萊迎戰西班牙時，一定會向他致以最高敬意。我們將會向這位英格蘭足球真正的英雄致敬。」

修咸頓：「他於1980年以金球獎得主身份加盟，為球隊及整個足球世界帶來無數歡樂。我們向他的家人及朋友致以最深切慰問。」

曼城：「他執教球隊期間，為曼城帶來全新希望與活力，是改變球會的重要領隊。2001/02球季帶隊升班將永遠令人難忘，其後亦重新令曼城成為英超具競爭力的球隊。」