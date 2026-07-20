世界盃2026｜阿根廷賽後拒絕訪問 全員避席混採區 傳媒苦等兩個鐘惹不滿
發佈時間：11:43 2026-07-20 HKT
阿根廷在世界盃決賽不敵西班牙，未能成功衛冕。賽後除了主帥史卡朗尼按國際足協（FIFA）規定出席官方新聞發佈會外，阿根廷全隊球員及職員在經過混合採訪區（Mixed Zone）時均未有接受訪問，徑直登上隊巴離開球場，引起現場傳媒不滿。
根據外媒報道，阿根廷方面在賽後向傳媒發出通知，表示球隊將不會參與決賽後的任何媒體採訪活動。由於大批傳媒當時已在混合採訪區等候約兩個小時，最終未能進行任何採訪，現場不少記者對此安排感到不滿。
Argentina players and staff refused to speak to the media following their 2026 World Cup Final loss to Spain. Here they are leaving the mix zone through a back exit and heading straight to the team buses parked nearby. pic.twitter.com/07dRvW2UuO— Michael J. Duarte (@michaeljduarte) July 20, 2026
Argentina communicated they won’t attend any post final media activity.— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) July 20, 2026
The whole media waiting for them for furious after 2 hours standing pic.twitter.com/7p8UJ4Idh8
根據FIFA的媒體流程規定，主帥出席賽後新聞發佈會屬強制要求，但球員是否在混合採訪區停步受訪，則由球隊及球員自行決定。不過有傳媒指出，由官方正式通知集體不參與混採區活動，在世界盃中較為罕見。此前如德國隊出局時，球員亦只是在經過採訪區時默默婉拒提問，未有如阿根廷般由官方提前通知拒絕所有採訪。