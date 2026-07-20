世界盃2026｜迪拉富安迪披露守死美斯秘訣 「用控球將佢拒之門外！」

西班牙擊敗阿根廷第二度捧走大力神盃，賽後帶領球隊登頂的主帥迪拉富安迪（Luis de la Fuente）意氣風發，不僅豪言西班牙「絕對配得上冠軍」，更首度公開披露了今仗最關鍵的戰術秘密，如何成功「守死」阿根廷靈魂美斯（Lionel Messi），將這位 39 歲球王隔離在危險區域之外！

以極致控球反制 迪帥：將美斯隔絕在禁區外

在決賽前夕，如何限制今屆表現神勇的美斯，是西班牙的最大難題。然而，西班牙並未採用粗暴的人盯人戰術，而是利用最擅長的「傳控足球」進行反制。迪拉富安迪自豪表示：「我們在決賽的表現顯然更優秀。至於如何應對美斯？我們成功的秘訣，就是利用極致的控球權，將他徹底隔絕在危險區域之外！我們在這方面做得非常完美，全隊的戰術執行力簡直是超凡入聖！」通過長時間控球，逼使美斯不得不頻繁墜後接球，遠離了最具威脅的禁區。

贏在犧牲與奉獻 打造世上「最強團隊」

除了戰術成功，迪拉富安迪強調，這座大力神盃是全隊上下「集體犧牲」的成果，他一直提倡「團隊高於個人」：「通過汗水與犧牲換來的勝利永遠最美妙。我擁有一班極其出色、世界上最好的球員。我們今天贏在我們是『最優秀的團隊』，而不僅僅是一班球星的集結。我為他們感到無比自豪！」西班牙用無懈可擊的團隊紀律與極致傳控粉碎阿根廷衛冕夢，寫下狂牛帝國不朽篇章 。