世界盃2026｜朗尼批評美斯輸波輸品 「陰招」圖屈古古列拿領紅

阿根廷隊長美斯（Lionel Messi）於世界盃決賽期間一次「告密」舉動，賽後引爆了英倫球壇的強烈譴責。英格蘭傳奇前鋒朗尼（Wayne Rooney）在電視直播中狠批美斯在危急關頭不擇手段，企圖利用賽會的「掩口新例」陷害西班牙左閘古古列拿（Marc Cucurella）領紅牌，怒轟美斯「輸波兼輸品」！

美斯突指控古古列拿「掩口」

這宗爭議插曲發生在常規時間最後關頭。當時阿根廷中場安素費南迪斯（Enzo Fernandez）因粗野攔截領下第二面黃牌被逐。十人應戰的阿根廷頓時陣腳大亂，雙方球員爆發激烈推撞。混亂中，西班牙左閘古古列拿對美斯說了幾句話，隨後下意識地用手指遮住嘴部繼續講。此時站在身旁的美斯猶如發現新大陸，情緒極度激動地指向古古列拿，瘋狂向主球證揮手，投訴對方「掩口」！

圖借「新規」殺敵 朗尼怒斥：絕望下的卑鄙行為

美斯之所以如此激動，全因想利用今屆世界盃極具爭議的「掩口紅牌」新規（防止隱藏種族侮辱言論）。然而，現場畫面顯示古古列拿當時語氣平和，不屬於對抗性衝突，故當值球證與 VAR 最終均未有理會美斯的投訴。

美斯這種「借刀殺人」試圖讓對手染紅的行為，隨即惹來名宿們的瘋狂炮轟，前英軍鋼門祖赫特直言：「這證明了當西班牙佔盡上風時，連美斯也要淪落到用這種手段。」朗尼言辭最為辛辣，他憤怒地表示：「這完全是絕望之下的卑鄙行為！我們知道阿根廷一向喜歡踢這種『爛仔波』。但在如此偉大的決賽舞台上，大家最想看到的是高尚的體育精神，看到美斯做出這種卑劣的告密舉動，真的很令人痛心！」