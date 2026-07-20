世界盃2026｜美斯激動落淚 史卡朗尼：接受落敗結果

今屆很有可能是美斯在世界盃最後一舞，他帶領球隊殺入決賽，最終不敵西班牙飲恨，阿根廷無緣衛冕。這名39歲西班牙球王賽後在場上落淚，至於教頭史卡朗尼同樣情緒激動，在賽後記者會因忍不住淚水提早結束。

西班牙全場佔上風，阿根廷在少踢一人下更見吃力，但在加時下半場末段，球隊憑死球獲得埋門黃金機會，最終仍扳平未果，以0：1落敗。球證鳴笛完場一刻，對比有阿根廷球員與對手爭執，美斯表現相當安靜，十分失落。耶馬走到美斯身邉，並與他擁抱。

美斯一直表失落，仍強忍淚水，但在領取亞冠獎牌後，他走到球迷面前；看到球迷熱情高唱，他情緒激動落淚。六戰世界盃的他，去屆為阿根廷贏得錦標，今屆很有可能是最後一舞下，決賽飲恨。

至於教頭史卡朗尼同樣失落，他出席賽後記者會時表示：「我感到很難過，但我知道我們已經拼盡全力。有很多話我想說，但現在真的說不出口。我永遠感謝這班球員，他們一路奮戰到底。老實說，對手今天踢得更好。我會永遠記住他們所做到的一切，也知道能夠走到這一步有多困難。」

史帥稱麾下落敗仍有風度

他又肯定球員的付出，並表示麾下有顯示出風度：「我們在勝利時要有風度，在失敗時也要有風度。今天我們證明了自己懂得如何面對失敗。我們輸了，並接受這個結果，但這並不代表我們會忘記至今所做到的一切。我想告訴全國人民，我們已經拼盡全力。」

史帥情緒激動 提早結束記者會

當被問及這是否是美斯最後一場世界盃比賽時，史卡朗尼神情悲傷。他表示自己沒有與美斯談過這件事，並稱會回顧阿根廷今屆世界盃的表現，之後再與阿根廷足總主席商討。情緒激動的史卡朗尼說：「這真的非常痛苦，我感到非常抱歉。」隨後便離開了現場，提早結束記者會。