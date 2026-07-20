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世界盃2026｜麥巴比兩奪金靴獎史上首人 洛迪奪金球獎

足球世界
更新時間：07:08 2026-07-20 HKT
發佈時間：07:08 2026-07-20 HKT

世界盃個人獎項頒發，麥巴比順利獲得金靴獎，成為歷來首名兩奪這個獎項的球員。其餘個人獎項由西班牙球員包辦，其中洛迪奪得世界盃金球獎。

麥巴比在季軍戰前英格蘭梅開二度，令他以10球排在射手榜首位，兩球領先美斯。這名法國球星賽後雖然斷言美斯會在周日入球，但這最終沒有發生。因此麥巴比順利取得今屆金靴獎，是史上首名兩奪金靴獎的球員。

麥巴比今屆入10球。美聯社
麥巴比今屆入10球。美聯社
3名西班牙球員獲得個人獎項。路透社
3名西班牙球員獲得個人獎項。路透社
麥巴比奪得金靴獎。美聯社
麥巴比奪得金靴獎。美聯社

鎖定史上入球王美譽

麥巴比更鎖定了史上入球王的美譽。六戰世界盃的美斯早前於分組賽，超越德國名宿高路斯的紀錄，之後一路在歷來入球王中領先。可是，隨着麥巴比於季軍戰梅開二度，他以22球、1球之差反壓美斯，成為史上入球王。隨着美斯在決賽食白果，加上今屆很有可能是他最後一次參戰世界盃，27歲的麥巴比鎖定史上入球王的美譽，其紀錄很有可能繼續改寫。

古巴斯奪最佳年輕球員獎 西蒙獲金手套獎

至於其他個人獎項，均由西班牙球員包辦。19歲的古巴斯力壓隊友耶馬，獲得最佳年輕球員獎。8戰僅失1球的烏尼西蒙獲得金手套獎。至於今屆金球獎，由洛迪力壓賽前大熱美斯奪得。

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