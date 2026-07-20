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世界盃2026｜阿根廷全場零攻門中目標 柏利迪斯完場與西班牙球員爭執

足球世界
更新時間：06:46 2026-07-20 HKT
發佈時間：06:46 2026-07-20 HKT

阿仙奴衛冕世界盃失敗，決賽全場處於下風之下，被西班牙於加時下半場攻門破網，最終以0：1落敗。阿根廷有球員完場後，衝向正在慶祝的西班牙球員並揮拳打向對方。

史卡朗尼加入勸架。路透社
史卡朗尼加入勸架。路透社
柏利迪斯叉頸勢被重罰。美聯社
柏利迪斯叉頸勢被重罰。美聯社
柏利迪斯和隊友與西班牙球員衝突。路透社
柏利迪斯和隊友與西班牙球員衝突。路透社

全場僅兩次射門

阿根廷今場到第117分鐘才有第一記攻門，全場錄得兩次攻門但零中目標，反觀西班牙全場20次射門12次中目標，阿根廷若非門將馬天尼斯左飛右撲早已失守。最終西班牙憑費倫托利斯於加時下半場一箭定江山，以1：0擊敗阿根廷，事隔16年奪得世界盃。

柏利迪斯叉頸或被重罰

完場一刻，西班牙球員衝入球場慶祝，期間發生插曲。有阿根廷球員與西班牙球員爭執，根據《天空體育》的形容，莫利納打中洛迪，柏利迪斯則打向兩名西班牙後備球員，「柏利迪斯先是一腳踢倒西班牙後衛艾歷加西亞，當對方起身理論時，他又用力叉住對方頸部並將其推開。隨後，一名西班牙後備球員上前理論時，被另一名阿根廷球員攔住，但柏利迪斯仍衝上前，扯甩對方的訓練背心，並兩度揮拳，其中至少一拳擊中對方面部」。外界預計他可能受到重罰。

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