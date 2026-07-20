世界盃2026｜群星演出中場表演 球員半場唞逾27分鐘

世界盃首次有中場表演，由麥當娜打頭陣，表演嘉賓還包括BTS、Justin Bieber和Shakira等等。今次半場休息歷時27分鐘19秒。

今屆世界盃加入美式足球超級碗般的中場表演（half time show），賽前已預料休息時間會比正常的15分鐘長，有憂慮指休息時間較長，或增加球員受傷風險。

麥當娜打頭陣

中場表演由麥當娜打頭陣，她在車的後座表演出場，前座是巴西名宿「大哨」朗拿度和「細哨」朗拿甸奴。隨接出場是韓國天團防彈少年團（BTS）出場獻唱《Dynamite》，在一輪勁歌熱舞後，由Justin Bieber帶着吉他自彈自唱《EVERYTHING HALLELUJAH》，並將最後一句歌詞改做「It’s the World Cup HALLELUJAH」作結。

之後是Shakira與Burna Boy獻唱《Dai Dai》勁歌熱舞，再將氣氛推高；此曲開始之時，正好已經休息了15分鐘。Shakira的舞台後，Coldplay主唱Chris Martin和百名兒童，以及一眾在半場表演演出的嘉賓大合唱，結束這次半場表演。由上半場完場哨聲，到下半場開賽哨聲，中間歷時27分鐘19秒。

湯告魯斯賽前閉幕致詞：足球毋須言語

而在賽前，世界盃閉幕禮上演，多名國際巨星登場演出，包括網紅IShowSpeed開場，之後有Post Malone演唱其人氣歌曲《Wow》。之後有Jennifer Hudson獻唱美國國歌，歌手Robbie Williams、Laura Pausini及Nicole Scherzinger亦在現場獻唱。其後湯告魯斯登台為決賽揭開序幕。他向現場觀眾表示：「我們見證了來自世界每個角落的偉大時刻，也共同分享了無數歡樂瞬間。足球是毋須言語、把人們團結起來的力量。」