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世界盃2026｜西班牙、阿根廷爭霸 半場0：0

足球世界
更新時間：04:03 2026-07-20 HKT
發佈時間：04:03 2026-07-20 HKT

世界盃決賽，由西班牙和阿根廷爭奪最後王者寶座，兩軍半場踢成0：0。阿根廷今場力爭衛冕，並希望為最後一屆征戰的美斯的世盃征途畫上完美句號。而西班牙若然取勝，將是事隔16年後再奪冠軍

美國總統特朗普和FIFA主席恩芬天奴觀戰。美聯社
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耶馬有黃金機會，但被阿根廷化解。美聯社
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美斯與耶馬鬥法。美聯社
美斯與耶馬鬥法。美聯社

西班牙正選陣容不變，至於阿根廷則有3個調動，迪保羅、蒙迪爾和干沙利斯今場擔正。開賽兩軍踢得有耐性，以保持控球為主，西班牙及後加速，於5分鐘有首個黃金機會，耶馬與奧莫一下撞牆後，耶馬的射門被改變方向後，再被阿根廷門將達米安馬天尼斯擋到。之後阿根廷有一記反擊，美斯在半場稍前位置狂奔接應直線，但西班牙門將烏尼西蒙快一步解圍。

西班牙一如所料掌握控球，美斯到上半場飲水暫停前僅得兩次觸球。西班牙於39分鐘再來中路幾一短傳，最後奧耶沙巴爾的射門被馬天尼斯沒收。阿根廷守將利辛奴馬天尼斯，於44分鐘因傷退下火線，由奧達文迪入替。兩軍半場互交白卷。

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