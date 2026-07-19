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世界盃2026│西班牙隊長洛迪「防守美斯要有侵略性」 古古列拿擔當重任直言唔怕佢！

足球世界
更新時間：18:07 2026-07-19 HKT
發佈時間：18:07 2026-07-19 HKT

今晚美加墨世界盃決賽，西班牙要取得隊史第2個世界冠軍，就要拑制阿根廷球王兼絕對核心美斯(Lionel Messi)。狂牛隊長洛迪卡斯簡迪(Rodri)曾與美斯交手，他矢言面對後者一定要防守得有侵略性，向來擅於糾纏並在今屆世盃表現出眾的古古列拿(Marc Cucurella)，將會對位限制他，此子矢言不會懼怕美斯。(Viu99、Now616、618台周一凌晨3:00直播)

洛迪指防守美斯一定要有侵略性

阿根廷隊長美斯在今屆世界盃收錄8入球4助攻，是這支衛冕之師的絕對核心。過往在西甲賽場曾與他交手的西班牙隊長洛迪，直言防守美斯時一定要有侵略性：「首先，要讓他遠離禁區。第二當不避免要防守他時，就要更加靠近，表現得更具侵略性，防守他就是這場比賽的關鍵。」美斯慣常在比賽中靠右，過去幾仗他在比賽中後段更移往右路策劃攻勢，狂牛左閘古古列拿就會與他對位交鋒。

古古列拿防守美斯值得期待

早前落實由車路士轉投皇家馬德里的古古列拿，今屆世盃表現出色，更重要是他擅於糾纏，防守時總能貼近看守對象令對手動彈不得，他和美斯的正面交手令人期待。此子表示不怕美斯：「在世盃決賽面對美斯和阿根廷，肯定是每個人的童年夢想，並認為不可實現。美斯到了這個年紀，仍是地球上最出色的球員，可以在一秒間決定比賽。然而我們西班牙隊已經準備好，亦不會懼怕任何人。我們對阿根廷及美斯都充滿敬意，但球隊到此是奪冠，有信心可以完成任務。」

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