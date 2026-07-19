世界盃2026│杜曹「英格蘭取得季軍唔容易」 下一步改善領先收縮防守問題

英格蘭以季軍完成今次美加墨世界盃之旅，主教練杜曹賽後為賽事作出總結，指球隊與阿根廷、西班牙和法國有一定差距，最終擊敗後者取得第3名，已經是一項不容易做到的成就。而這名德國籍教練續指完成世盃後，他們的目標是拉近與頂級強隊的差距，以及改善領先後主動收縮防守的問題。

擊敗法國取得季軍不容易

杜曹在季軍戰展開前，已經表示英格蘭與另外3支躋身準決賽的球隊阿根廷、西班牙和法國有差距，最終能夠於季軍戰以6:4擊敗後者，取得隊史近60年來世盃最佳成績，是一項不容易做到的成就：「我說過我們和世界前3梯隊內的強隊有差距，賽前我表示要由今場起縮小這差距。法國前場雲集一眾世界級球星，他們比我們又有多一天的休息時間，能夠贏出這場比賽奪得世界盃季軍獎牌，已經不容易。」

杜曹表示擊敗法國取得冠軍並不容易。路透社

杜曹表示擊敗法國取得冠軍並不容易。路透社

取得世界盃季軍，杜曹指這已是不容易的成就。路透社

取得世界盃季軍，杜曹指這已是不容易的成就。路透社

重點改善領先後收縮防線問題

完成今次世盃之旅後，球隊就會踏入新的周期，應付歐洲國家聯賽和28年以東道主之一身份主辦的歐洲國家盃。杜曹指接下來就要拉近與頂級列強之間的差距，還要改善領先後就收縮防守的陋習：「我們要在高壓局面下，傳控、臨場調整和防守紀律都有巨大提升空間。例如對克羅地亞我們半場領先2:1時，球隊全線深度退守，近乎收縮至6、7後衛。這類場景我們需要優先改進，也是接下來要重點打磨的方向。」