世界盃2026│明奈成英格蘭唯一非門將無出場 季軍戰受傷缺陣惹猜疑 杜曹：他真係背傷﹗

英格蘭在世界盃季軍戰擊敗法國，繼1966年奪冠後，再次取得世盃獎牌。今仗英軍教練杜曹安排多位副選正選或後備出場，可是中場明奈無份，球隊在賽前公布他因傷倦勤，更未能進入大軍名單，成為三獅於門將以外唯一在今屆世盃沒有上陣的球員。此子傷缺的時間令人猜疑，是否不滿教練冷落自己而稱傷，杜曹賽後就指他在操練中突然背部劇痛，狀態不足以出場。

明奈突然受傷不入大軍名單

今場季軍戰本身競爭意義不大，杜曹如報導所指讓一眾較少在本屆世盃出場的球員正選，包括門將甸恩軒軒達臣、中場伊比爾治伊斯和艾雲東尼等。然而由分組賽至準決賽都沒有上陣的明奈，不單沒有正選，更不入大軍名單，英格蘭代表隊隨後在官方社交媒體表示此子受傷倦勤。然而此子一直無傷，加上跌斷手無法出場的佐敦軒達臣都在後備名單內，外界猜疑其受傷並不簡單，或與他不滿上陣時間遷怒杜曹有關，前曼聯名將畢特賽前亦呼籲這名紅魔後備拒絕披甲。

杜曹指明奈突然背部劇痛

杜曹賽後表示明奈背部受傷：「明奈昨日(周五)上午最後一課訓練時，背部突然劇痛，訓練中途就難以堅持，他的身體狀態在今天不足以出場比賽。」21歲的明奈就成為英軍在今屆世盃唯一未出場的非門將球員，3號門將查福特亦無上陣，門將甸恩軒達臣、中堅杜利奧查洛巴就趕及尾班車，在今仗首次亮相。

杜曹表示明奈背部劇痛才沒有上陣。路透社

杜曹表示明奈背部劇痛才沒有上陣。路透社

杜曹指明奈的身體狀況不宜在季軍戰出場。路透社

杜曹指明奈的身體狀況不宜在季軍戰出場。路透社