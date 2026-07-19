世界盃2026│英格蘭創60年最佳成績將帥和解 卡尼讚杜曹提升球隊 賴斯：28歐國盃可奪冠﹗

英格蘭周六(18日)在美加墨世界盃季軍戰以6:4擊敗法國，取得自1966年以來在世盃舞台最佳成績。而這場大勝亦令英軍將帥和解，隊長哈利卡尼肯定主教練杜曹的貢獻，矢言他入主後英軍成為一支更好的球隊；中場大將迪格蘭賴斯亦相信三獅在杜曹帶領下，有力衝擊2028歐洲國家盃冠軍。

海外世盃歷來最佳成績

今場英格蘭於上半場如今無人之境，布卡約沙卡梅開二度，迪格蘭賴斯和安斯干沙各入一球，領先4:0返回更衣室。法國換邊後如夢初醒，基利安麥巴比梅開二度，並妙傳巴特利巴高拿破網，一度追近4:3。英軍之後有沙卡射入12碼完成帽子戲法，就算高盧雄雞有奧士文尼迪比利建功再度追近，祖迪比寧咸最終以個人力量射入埋齋，贏6:4取得季軍。今次是三獅於1966年奪冠後，近60年於世盃最佳成績，當年是以主辦國身份封王，意味今屆是他們參加海外世盃的最佳成績。

卡尼率先發聲支持杜曹

英格蘭於準決賽被阿根廷逆轉後，主教練杜曹被外界炮轟，同時更傳出多位核心球員不滿其保守和消極戰術。然而球隊在今仗贏出精彩一仗，取得60年以來世盃最佳走勢後，將帥和解，隊長兼射手哈利卡尼率先發聲：「我認為自從杜曹來到之後，作為一個團隊，我們展現了出色的心態。在他帶領後，球隊變成一支更好的球隊。然而我認為我們還未展現出最高水平，未達到在杜曹麾下最巔峰時刻。今場的賽果，算是以一個較為積極的方式完成今次世盃之旅。」

賴斯有信心在歐國盃封王

中場大將迪格蘭賴斯更進一步指，球隊在杜曹帶領下可衝擊28歐國盃冠軍：「我百分百有信心可以做到，我不明白為甚麼有這個疑問。這個團隊完全有能力獲勝及奪冠，我相信在未來幾年能夠做到。這是我們整個團隊和教練的感覺。我們會繼續努力付出一切。」2年後的歐國盃，由英格蘭、愛爾蘭、蘇格蘭和威爾斯一起舉辦。