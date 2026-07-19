世界盃2026｜杜曹盛讚球隊創造特別「英格蘭有力收窄與法國差距」

英格蘭以6：4擊敗法國，奪得今屆世界盃季軍。英格蘭主帥杜曹賽後接受訪問時，表示球隊正逐步縮窄與世界勁旅的差距，同時盛讚球員在極度疲勞下仍展現出非凡鬥志。

談季軍戰「上半場瘋狂，下半場混亂」

「三獅軍團」今場贏得驚險，上半場連入4球，下半場一度被連追3球，最終以6：4破敵。杜曹談到今場時表示：「這場比賽就像踢了4場一樣。上半場瘋狂，下半場又充滿混亂，你可以看到，少1天休息分別有多大。過去幾星期，我們真的非常疲勞。因此我必須讚揚球員的精神意志，在經歷許多困難下，仍然展現出鬥志，真的非常出色。」他一度擔心球員的體能狀態，加上比法國少唞1天，但「從來沒有懷疑過他們的意志。這支球隊創造了非常特別的東西」。

杜曹認為英格蘭有力拉近與法國差距。路透社

英格蘭在今屆世界盃取得季軍。路透社

英格蘭和法國球員賽後圍圈。路透社

從未懷疑沙卡能力

談到4強選擇摩根羅渣士正選，而不是今場連中三元的布卡約沙卡時，杜曹解釋：「他（沙卡）做對了所有事情。只是我在4強前有一種感覺，覺得羅渣士有力在那場好好發揮，就只是這樣。那場比賽本身消耗極大，我們之後也因為抽筋及比賽節奏，被逼作出很多調動。」杜曹肯定了沙卡的表現：「沙卡再次證明自己是重要一員，我也從來沒有任何懷疑。」他更笑言：「老實說，我甚至不知道他今天完成了帽子戲法，我已經完全忘記了誰入球。」

教英格蘭帶來能量遠多於消耗

展望未來，杜曹對於繼續執教英格蘭充滿動力，「這份工作帶給我的能量，遠比消耗我的更多」。他又認為英格蘭已經逐步收窄與世界列強的差距：「我們有能力縮窄差距，他們同樣有能力再次把差距拉開。8年前他們是世界冠軍，4年前打入決賽，也曾殺入歐洲國家聯賽決賽。彼此之間確實仍有一點差距……但今天就是收窄差距的第一步，我們做到了。」