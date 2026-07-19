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世界盃2026｜麥巴比暫成史上入球王 「美斯周日一定會入球」

足球世界
更新時間：07:58 2026-07-19 HKT
發佈時間：07:58 2026-07-19 HKT

麥巴比在世界盃季軍戰梅開二度，球隊最終雖然以4：6不敵英格蘭，最終以第4名完成，但他個人在今屆金靴獎叫糊之餘，以22球壓過美斯成為史上入球王。但麥巴比相信美斯一定會在決賽入波，同時坦言寧願是球隊能夠爭冠，並不關心個人榮譽。

麥巴比今場梅開二度。美聯社
麥巴比今場梅開二度。美聯社
麥巴比力壓美斯成為史上入球王。美聯社
麥巴比力壓美斯成為史上入球王。美聯社
麥巴比認為美斯在決賽一定會入球。美聯社
麥巴比認為美斯在決賽一定會入球。美聯社

22場入22球

麥巴比在48分鐘的入球令他追平美斯歷屆入21球的紀錄，66分鐘再建功，令他以22球獨佔世界盃史上入球王的美譽。27歲的麥巴比，用了22場世界盃比賽便達成這項成就，2018年攻入4球、2022年攻入8球，今屆則入10球，暫時在金靴獎領先。

「寧願是明天能夠出戰決賽」

但他賽後強調個人榮譽並不重要：「美斯周日一定會入球，我可以肯定。我只是希望幫助球隊贏波。當你能夠在世界盃攻入很多入球，你就會被歸類到特別的層次。」他又寧願是球隊殺入決賽爭冠：「我寧願不是世界盃歷史最佳射手，而是明天能夠出戰決賽。這項紀錄對我的職業生涯當然有意義，但此刻它並不是我最關心的事情。」

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