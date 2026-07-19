世界盃2026｜沙卡4強坐足全場、季軍戰連中三元 「當然希望上陣更多」

英格蘭以6：4擊敗法國奪得今屆世界盃季軍，是球隊近60年最佳成績。今場功臣當數連中三元的布卡約沙卡，被記者問到是否希望有更多上陣時間時，沙卡坦言「當然」；他又向阿仙奴球迷派定心丸，指自己身體完全康復。

比寧咸讓12碼助完成帽子戲法

英格蘭上半場以4：0領先法國，沙卡佔其中兩球。英格蘭下半場一度被連追3球，但沙卡射入關鍵的12碼助球隊拉開至5：3。當時比寧咸先拿起皮球，之後再將皮球交予沙卡，讓他完成㡌子戲法。沙卡透露比寧咸如何將機會讓給他：「祖迪從來沒有打算自己射。他第一時間就叫我去完成帽子戲法。當時他一直抱着皮球，而有幾名法國球員正試圖分散我的注意力。」

沙卡在上半場已經梅開二度。美聯社

沙卡今場入3球。美聯社

沙卡射入關鍵12碼。美聯社

沙卡上半場補時兩分鐘，為英格蘭射成4：0。美聯社

對於今場最終以6：4破敵，沙卡形容是「瘋狂的比賽。我們兩隊都仍然很失望，因為沒有打入決賽」。但他表示：「但對我們來說，最重要的是為國家取得60年來最佳成績，所以我們對最終結果感到高興。」60年前，英格蘭在主場奪得冠軍，之後的最佳成績是1990及2018年以第4名完成。

向阿仙奴球迷派定心丸 「已完全康復」

沙卡在4強鬥阿根廷坐足全場；回看今屆，被問到是否希望獲得更多上陣時間時，沙卡坦言：「當然，我希望可以踢得更多，但現在並不是談論這件事的時候，我只會用球場上的表現來證明自己。事情已經過去，現在要向前看。」談及他的健康時，他向阿仙奴球迷派定心丸，「我已經完全康復，身體沒有問題」。