Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

世界盃2026｜沙卡4強坐足全場、季軍戰連中三元 「當然希望上陣更多」

足球世界
更新時間：07:39 2026-07-19 HKT
發佈時間：07:39 2026-07-19 HKT

英格蘭以6：4擊敗法國奪得今屆世界盃季軍，是球隊近60年最佳成績。今場功臣當數連中三元的布卡約沙卡，被記者問到是否希望有更多上陣時間時，沙卡坦言「當然」；他又向阿仙奴球迷派定心丸，指自己身體完全康復。

比寧咸讓12碼助完成帽子戲法

英格蘭上半場以4：0領先法國，沙卡佔其中兩球。英格蘭下半場一度被連追3球，但沙卡射入關鍵的12碼助球隊拉開至5：3。當時比寧咸先拿起皮球，之後再將皮球交予沙卡，讓他完成㡌子戲法。沙卡透露比寧咸如何將機會讓給他：「祖迪從來沒有打算自己射。他第一時間就叫我去完成帽子戲法。當時他一直抱着皮球，而有幾名法國球員正試圖分散我的注意力。」

沙卡在上半場已經梅開二度。美聯社
沙卡在上半場已經梅開二度。美聯社
沙卡今場入3球。美聯社
沙卡今場入3球。美聯社
沙卡射入關鍵12碼。美聯社
沙卡射入關鍵12碼。美聯社
沙卡上半場補時兩分鐘，為英格蘭射成4：0。美聯社
沙卡上半場補時兩分鐘，為英格蘭射成4：0。美聯社

對於今場最終以6：4破敵，沙卡形容是「瘋狂的比賽。我們兩隊都仍然很失望，因為沒有打入決賽」。但他表示：「但對我們來說，最重要的是為國家取得60年來最佳成績，所以我們對最終結果感到高興。」60年前，英格蘭在主場奪得冠軍，之後的最佳成績是1990及2018年以第4名完成。

向阿仙奴球迷派定心丸 「已完全康復」

沙卡在4強鬥阿根廷坐足全場；回看今屆，被問到是否希望獲得更多上陣時間時，沙卡坦言：「當然，我希望可以踢得更多，但現在並不是談論這件事的時候，我只會用球場上的表現來證明自己。事情已經過去，現在要向前看。」談及他的健康時，他向阿仙奴球迷派定心丸，「我已經完全康復，身體沒有問題」。

即睇世界盃最新戰報↓

即睇世界盃最新戰報↓

最Hit
沈芝華80歲大壽 陳寶珠到賀「七公主」三人再聚頭 多位殿堂級明星現身世紀同框
沈芝華80歲大壽 陳寶珠到賀「七公主」三人再聚頭 多位殿堂級明星現身世紀同框
影視圈
12小時前
翁靜晶揭秘「捉黃腳雞」由來 「X先生」瞞阿姐級女友偷食15分鐘改寫一生 驚動警界猛人出手
翁靜晶揭秘「捉黃腳雞」由來 「X先生」瞞阿姐級女友偷食15分鐘改寫一生 驚動警界猛人出手
影視圈
15小時前
90後港女轉行揸拖頭！月薪$2.9萬為自由 開工日常獲逾23萬點擊：唔會厭倦又可以賺錢
90後港女轉行揸拖頭！月薪$2.9萬為興趣 開工日常獲逾23萬點擊：唔會厭倦又可以賺錢
生活百科
9小時前
方嘉柏 (左圖左二) 與101歲余老太 (左圖左) 開心聚會 相片截圖來源： 謝玲玲IG@hlingling
方嘉柏與101歲余老太開心碰杯
馬圈快訊
17小時前
尖沙咀寶馬「黑玻璃」惹截查 揭男司機終身停牌仍駕駛 當場被捕。黎志偉攝
尖沙咀寶馬「黑玻璃」惹截查 揭男司機終身停牌仍駕駛 當場被捕
突發
7小時前
雞蛋保存秘訣｜生蛋可存放1年？即學4步正確處理｜附帶殼蛋/去殼蛋/熟蛋存放一覽表
雞蛋保存秘訣｜生蛋可存放1年？即學4步正確處理｜附帶殼蛋/去殼蛋/熟蛋存放一覽表
食用安全
14小時前
海洋公園企鵝變「世界盃神算」四強戰果神準！阿根廷/西班牙決賽心水係呢隊 網民：有見地！
海洋公園企鵝變「世界盃神算」四強戰果神準！阿根廷/西班牙決賽心水係呢隊 網民：有見地！
生活百科
15小時前
「洗米嫂」陳慧玲晒性感泳照 身材Fit過少女 10歲細女Damiana近照樣貌似足爸爸周焯華
「洗米嫂」陳慧玲晒性感泳照 身材Fit過少女 10歲細女Damiana近照樣貌似足爸爸周焯華
影視圈
16小時前
紅磡露宿婆婆｜29歲男涉襲擊被捕 與婆婆素有積怨疑不滿對方影響市容
突發
11小時前
01:13
5遊客北海道自駕遭JR列車撞 消息：其中一名傷者為東九龍交通部警員
突發
10小時前