世界盃2026｜英格蘭6：4法國奪季軍 麥巴比壓美斯成史上入球王

世界盃季軍戰，英格蘭與法國合演入球騷。英格蘭上半場領先4：0下，下半場一度被法國連追3球，但「三獅軍團」最終有沙卡連中三元，以及比寧咸埋齋，最終以6：4擊敗法國，取得季軍，是近60年來最佳成績。麥巴比今場梅開二度，除了今屆金靴獎以兩球領先美斯，歷屆入球亦超越對方成為入球王。

英格蘭今場收起哈利卡尼和比寧咸等主力，至於賽前被熱議的明奈則因傷不入大軍名單；有力爭取金靴獎的法國主將麥巴比則正選上陣。英格蘭甫開賽便領先，法國一記左路界外球，杜伊將皮球傳向右路隊友時，被英格蘭的迪格蘭賴斯截到皮球，後者在禁區外起腳，射破法國門將邁治蘭的十指關。賴斯這個入球在2分14秒射入，是英格蘭在世界盃第二快入球；最快入球是白蘭仁笠臣於1982年世界盃，開賽28秒便破門，當時的對手同樣是法國。

「三獅軍團」於18分鐘領先到2：0，賴斯開出左路角球，由干沙接應頭槌破門；這是法國在世界盃最快落後兩球的一役，之前的紀錄是去屆決賽36分鐘兩球落後阿根廷。之後麥巴比有3次機會，先是禁區外一記遠射斜出，之後在28分鐘接應直線單刀，被出迎的甸軒達臣封到後，再由古希在門前解圍；旁證其後舉旗示意越位。35分鐘他殺入禁區後起腳，射門再被軒達臣化解。

英格蘭在37分鐘領先到3：0，來自一次反擊，沙卡精彩直線找到拉舒福特，後者第一次單刀起腳不果，最終他橫傳予沙卡再射破法國大門。沙卡於上半場補時2分鐘再入1球，他的阿仙奴隊友伊斯於中路接球順勢轉身，隨即交出直線，沙卡起左腳破門，助英格蘭半場以4：0領先法國。

麥巴比反壓美斯，成為世界盃史上入球王。路透社

法國連追3球

法國半場一口氣換4人，包括將奧士文尼丹比利派上陣；英格蘭則以屈堅斯入替拉舒福特。法國於48分鐘先追一球，英格蘭的羅渣士於左路控球被搶去，最終奧利斯直線交予麥巴比，為法國追至落後1：4。法國在54分鐘再追一球，巴高拿於左路接應直線，單刀面對軒達臣破網，法國追至2：4。

麥巴比梅開二度

英格蘭於59分鐘再憑死球獲得黃金機會，艾雲東尼的頭槌攻門，被邁治蘭撲出。法國於66分鐘再追一球，麥巴比在禁區頂起腳破網，助球隊追至3：4之餘，梅開二度的麥巴比反壓美斯，以22球成為歷來世界盃入球王。

今場多次失機的奧利斯，於81分鐘搓空下起右腳燙射，但皮球斜出。之後球賽因為球證抽筋，需要到場外舒緩而暫停。英格蘭於85分鐘獲得12碼，極刑由沙卡操刀中鵠完成「帽子演法」，英格蘭領先5：3。法國於下半場補時6分鐘，憑丹比利射破英格蘭大門，再追至落後4：5。英格蘭最終憑比寧咸埋齋，以6：4擊敗法國奪得季軍，是隊史自1966年奪得冠軍後，英格蘭的最佳成績。