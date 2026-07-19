英超｜曼聯首場熱身賽0：1域斯咸 安達利山度士地標戰登場
更新時間：05:27 2026-07-19 HKT
發佈時間：05:27 2026-07-19 HKT
發佈時間：05:27 2026-07-19 HKT
世界盃接近尾聲，緊接是各大聯賽進入備戰新球季階段。曼聯今晨在首場熱身賽面對英冠的域斯咸，有新兵安達利山度士首次披上「紅魔」戰衣上陣。最終曼聯以0：1不敵域斯咸。
曼聯上半場派出新兵安達利山度士上陣，哈利馬古尼、勞基梳爾、美臣蒙特等等亦悉數列陣，但紅魔於39分鐘被域斯咸的森史密夫破門，半場落後0：1。曼聯下半場換走全部11名正選，派出青年軍球員應戰，最終以0：1落敗。
主帥卡域克賽後表示：「正如我賽前所說，球員真正開操只有大約一星期至10天。今天最重要的是順利完成比賽，從中找到一些正面之處，看到一些好的地方。我們知道表現不會完美，畢竟這只是第一場熱身賽，這很正常。」
卡域克：安達利正逐漸找回節奏
談到新兵安達利山度士的表現時，卡域克表示：「安達利正逐漸找回節奏，重新適應比賽感覺，很高興看到他踏上球場。」至於仍未歸隊的世界盃國腳，卡域克表示：「他們很快就會陸續歸隊。隨着新球季臨近，球隊陣容會愈來愈完整，這也是我們預期之中的事情。」曼聯下一場熱身賽，是下周五鬥挪超球會洛辛堡。
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