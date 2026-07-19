世界盃2026｜車路士勢1.17億鎊簽摩根羅渣士 破安達臣紀錄成最貴英兵

根據《天空體育》的報導，車路士與阿士東維拉達成協議，將以1.17億鎊收購摩根羅渣士。他將打破剛剛轉投曼城的艾利諾安達臣的紀錄，成為歷來最高轉會費的英格蘭球員。

周一將赴倫敦體測

羅渣士目前正隨英格蘭代表隊出征世界盃，但隨着季軍戰於周六結束，預料羅渣士將於周一返回英國將前往車路士體測。根據報道，車路士為23歲的羅渣士提供一紙6年合約，另加1年續約選項，最長可以效力至2033年。

羅渣士勢將加盟車路士。法新社

羅渣士去季為維拉贏得歐霸盃。路透社

羅渣士在世界盃4強鬥阿根廷，貢獻一記助攻。路透社

目前最高轉會費英格蘭球員的紀錄，由早前以1.16億鎊由諾定咸森林加盟曼城的艾利諾安達臣所保持。而據報羅渣士的轉會費高達1.17億鎊，意味着他將超越安達臣的紀錄，成為最高轉會費的英格蘭球員。

去季助維拉奪歐霸盃

這名23歲英格蘭國腳，於2024年以1600萬鎊由米杜士堡加盟維拉，去季他為維拉於各項賽事上陣55場，貢獻14入球和11次助攻，並助維拉贏得歐霸盃冠軍；維拉於英超亦以第4名完賽，獲得來季歐聯資格。車路士去季成績不濟，無綠來季歐洲賽，「藍戰士」新一季會由沙比阿朗素領軍。