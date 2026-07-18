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世界盃2026│美斯談跨世代鬥耶馬「太瘋狂」 欣賞但不留情：唔會讓他19歲成世界冠軍！

足球世界
更新時間：10:44 2026-07-18 HKT
發佈時間：10:44 2026-07-18 HKT

阿根廷對西班牙的美加墨世界盃決賽，將於香港時間周日(19日)深夜3時上演，賽事其中一個焦點是39歲的美斯(Lionel Messi)與剛過19歲生日的拉明耶馬(Lamine Yamal)上演跨世代對碰。作為巴塞隆拿名宿，美斯於19年前曾為當時仍是嬰兒的耶馬沖涼，相關照片在網上瘋傳，前者指從未想過他倆會在世盃決賽相遇，真的「太瘋狂」。美斯續指自己看好耶馬的前景，但今場不留情面，拒讓他在19歲就成為世界冠軍！

由沖涼到世盃決賽相遇 美斯：「太瘋狂」

拉明耶馬於2007年出生，當時美斯20歲，在巴塞隆拿剛出道3年。美斯在巴塞與聯合國兒童基金一個社區慈善活動中，為耶馬沖涼，意想不到後者長大後成為巴塞的超新星，更成西班牙國腳，今屆世盃領軍連過數關躋身決賽，與美斯率領的阿根廷爭奪大力神盃。由嬰兒沖涼的合照，到在世盃決賽成為對手，美斯形容這經歷太瘋狂：「那張照片的事太瘋狂了。當時他還是個嬰兒，我和他拍了一張照片，如今我們兩人竟在世界盃決賽相遇，太瘋狂了。」

因巴塞一直留意耶馬發展

美斯續指因為自己深愛巴塞，所以一直留意耶馬的發展，認為他是成目前世界最佳球員之一，「他表現越好，對巴塞越有利，因他效力於一家我深愛的球會，所以我一直都很關注他，我衷心祝願他一切順利，如今他已經是世界足壇的標誌性球員之一。」

不會讓耶馬19歲成為世界冠軍！

然而在國家榮譽當前，美斯表示不會留情面，「他才19歲，整個職業生涯還很長。我們今場會竭盡全力，不讓他這一次就成為世界冠軍。」

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