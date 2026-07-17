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港足｜40歲艾里奧領軍出戰亞運 曾昭達執亞運代表隊教鞭

足球世界
更新時間：17:40 2026-07-17 HKT
發佈時間：17:40 2026-07-17 HKT

第20屆愛知名古屋亞運2026將於9-10月舉行，中國香港足球總會今日公布港隊23人大名單，超齡球員有40歲的艾里奧領軍，另外有顏卓杉和胡晉銘其中後者是第三度出戰，決選球員中有米高、吳宇曦第大港腳，教練方面因盧比度將要領軍出戰東盟盃，因此由曾昭達執掌教鞭。

對比起50人的初選大名單，多位上屆功臣被剔走，包括余在言、潘沛軒、安永佳等，僅留上屆隊長胡晉銘成三朝元老，另外超齡球員有40歲中堅艾里奧和今年初轉投青島海牛的中場顏卓彬。

而U23球員上亦有不少大港腳，包括米高、吳宇曦、趙聡悟、馬希偉等出戰。而教練人選上，因主教練盧比度同一時間要帶隊出戰東盟盃，將由曾助理文奪得球隊首冠的曾昭達領軍。

港隊23人決選名單:
守門員:陳冠燊、張桂華、潘尚希
後衛:*艾里奧、宏愷志、郭縉諾、龍梓軒、宋紘毅、曾樂圖、曾以行、嚴啟倬
中場:秦宇灝、李樂謙、馬希偉、*顏卓彬、趙聡悟、*胡晉銘
前鋒 :杜俊暉、陳傲軒、李俊霆、馬 斐、米 高、吳宇曦 
*超齡球員
 

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