世界盃2026｜特朗普恩芬天奴將同台頒大力神盃 兩人曾因巴洛根緩刑事件受非議

世界盃決賽將於周日（19日）於新澤西上演，由美斯（Lionel Messi）領軍的阿根廷與耶馬壓陣的西班牙上演世紀決戰。除了場上星光熠熠，白宮於周四下午正式證實，美國總統特朗普（Donald Trump）已落實親臨現場觀戰。這將是特朗普在今屆賽事中首次公開現身，而且國際足協（FIFA）主席恩芬天奴已確認，特朗普屆時將會登上頒獎台，與他一同向奪冠球隊頒發大力神盃！

與恩芬天奴老友記 延續東道主首腦頒獎傳統

特朗普一直對足球大力支持，並在今屆大賽的籌備中扮演活躍角色。他與 FIFA 主席恩芬天奴私交甚篤，這亦促成了他今次高調參與頒獎。國家元首親自出席世界盃決賽頒獎，向來是世界盃的傳統。例如 2022 年卡塔爾決賽，卡達埃米爾親自為美斯披上傳統黑袍；2018 年俄羅斯決賽，總統普京亦在莫斯科為奪冠的法國隊頒牌。

曾「私相授受」涉干預紅牌 去年亂入車路士頒獎台惹混亂

然而，特朗普與足球的緣份卻伴隨?爭議。最惹人矚目的，是他在今屆大賽期間，曾高調承認自己曾親自聯絡 FIFA 高層，「關切」美國隊前鋒巴洛根（Folarin Balogun）所領的紅牌，原本需要停賽的巴洛根最終竟然獲改判緩刑，引發外界對他利用總統特權干預球證執法的強烈質疑。

此外，在去年夏天舉行的世冠盃決賽上，特朗普亦曾大出風頭。當時他作為頒獎嘉賓向車路士頒發獎盃。雖然車路士球員早知他會出席，但沒料到特朗普在遞交獎盃後，竟然「賴死唔走」，留在頒獎台中央與球員一同高舉雙手慶祝。車路士王牌球星高爾彭馬（Cole Palmer）事後受訪時，曾尷尬地坦承特朗普「亂入」的舉動，當時令整隊車路士隊員顯得極其困惑與不知所措。

