Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

世界盃2026｜「八年心血、功虧一簣！」哈利卡尼首度發聲直言難以接受

足球世界
更新時間：12:26 2026-07-17 HKT
發佈時間：12:26 2026-07-17 HKT

英格蘭於世界盃4強領先1球的大好形勢下，以1:2倒輸給阿根廷慘遭淘汰出局，無緣決賽未能夠將「足球帶回家」。三獅軍團隊長哈利卡尼賽後十分難過，時隔一日心情稍為平伏，他於個人社交媒體發表出局感言，坦言花8年努力在4強出局實在難以接受，但仍要面對現實，重新站起來向目標繼續努力。

全文如下：
「此刻，任何言語都無法撫平我心中的空虛。我們離決賽如此之近，真的非常近，但最終還是功虧一簣。過去七週，我們傾盡全力，卻功虧一簣，這真的難以接受！

我知道大家對我們的期望很高，這是理所當然的，我們已經為此努力了八年，卻依然缺少最後一塊拼圖！現在，我們需要好好反思，找到提升的方法。我為我的隊員感到無比驕傲，也為我們在整個賽事中的表現感到驕傲，我們克服了許多艱難的比賽和惡劣的環境。

這些記憶將永遠銘刻在我們球員和球迷心中！追求榮耀並不代表你一定能如願以償。你必須為此奮鬥，即使跌倒，也要重新站起來，繼續前進。我們會這樣做，除了堅持信念、不斷努力之外，別無他法。

感謝每一位遠道而來、在球場為我們加油的球迷。感謝所有家鄉的球迷一直以來對我們的支持。感謝隊員和工作人員的付出。無論輸贏，我們都會學到教訓，繼續前進！」

即睇世界盃最新戰報↓

即睇世界盃最新戰報↓

最Hit
公屋出身注定落後私樓？港男嘆父母自少灌輸基層觀念 30歲才靠老闆一餐飯點醒
公屋出身注定落後私樓？港男嘆父母自少灌輸基層觀念 30歲才靠老闆一餐飯點醒
生活百科
21小時前
世界盃2026｜阿根廷殺入決賽卻成「全民公敵」？千二萬人連署驅逐 連鄰國亦倒戈抵制
01:46
世界盃2026｜阿根廷殺入決賽卻成「全民公敵」？千二萬人連署驅逐 連鄰國亦倒戈抵制
即時國際
3小時前
關海山兒子關聰台灣當小販近況曝光  盡褪明星光環親切如街坊  移居40年擁3房生活無憂
關海山兒子關聰台灣當小販近況曝光  盡褪明星光環親切如街坊  移居40年擁3房生活無憂
影視圈
4小時前
星島申訴王｜榴槤「大海嘯」創歷史低價 果商3招教揀靚貨
03:41
星島申訴王｜榴槤「大海嘯」創歷史低價 貓山王最平40元磅 果商3招教揀靚貨
申訴熱話
5小時前
海洋光譜號︱3歲童如廁遇風浪馬桶蓋跌落 陰莖捱拍受創成褲血
海洋光譜號︱3歲童如廁遇風浪馬桶蓋跌落 陰莖捱拍受創成褲血
即時中國
6小時前
旺角GU試身室驚魂！港女試內衣遭普通話男兩度強掀門簾 一句「你幫我看一下嘛」嚇呆 官方急回應
旺角GU試身室驚魂！港女試內衣遭普通話男兩度強掀門簾 一句「你幫我看一下嘛」嚇呆 官方急回應
生活百科
19小時前
八達通大派$20增值額！簡單2步登記即獲回贈 1類人專享
八達通大派$20增值額！簡單2步登記即獲回贈 1類人專享 
生活百科
21小時前
護士/社工/老師全線飽和？「護理系仲讀唔讀得過」成熱話 網民指路「呢行」起薪5萬完勝神科｜Juicy叮
護士/社工/老師全線飽和？「護理系仲讀唔讀得過」成熱話 網民指路「呢行」起薪5萬完勝神科｜Juicy叮
時事熱話
20小時前
鍾培生揭莊雅婷未成年曾主動搭訕：佢係我Fans 談生B爆金句「生一個娶你返嚟做乜X嘢」
鍾培生揭莊雅婷未成年曾主動搭訕：佢係我Fans 談生B爆金句「生一個娶你返嚟做乜X嘢」
影視圈
3小時前
大角咀新九龍廣場稻香結業！開業僅6年 街坊感婉惜：長者痛失聚腳地
大角咀新九龍廣場稻香結業！開業僅6年 街坊感婉惜：長者痛失聚腳地
飲食
23小時前