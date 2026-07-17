世界盃2026｜「八年心血、功虧一簣！」哈利卡尼首度發聲直言難以接受

英格蘭於世界盃4強領先1球的大好形勢下，以1:2倒輸給阿根廷慘遭淘汰出局，無緣決賽未能夠將「足球帶回家」。三獅軍團隊長哈利卡尼賽後十分難過，時隔一日心情稍為平伏，他於個人社交媒體發表出局感言，坦言花8年努力在4強出局實在難以接受，但仍要面對現實，重新站起來向目標繼續努力。

全文如下：

「此刻，任何言語都無法撫平我心中的空虛。我們離決賽如此之近，真的非常近，但最終還是功虧一簣。過去七週，我們傾盡全力，卻功虧一簣，這真的難以接受！

我知道大家對我們的期望很高，這是理所當然的，我們已經為此努力了八年，卻依然缺少最後一塊拼圖！現在，我們需要好好反思，找到提升的方法。我為我的隊員感到無比驕傲，也為我們在整個賽事中的表現感到驕傲，我們克服了許多艱難的比賽和惡劣的環境。

這些記憶將永遠銘刻在我們球員和球迷心中！追求榮耀並不代表你一定能如願以償。你必須為此奮鬥，即使跌倒，也要重新站起來，繼續前進。我們會這樣做，除了堅持信念、不斷努力之外，別無他法。

感謝每一位遠道而來、在球場為我們加油的球迷。感謝所有家鄉的球迷一直以來對我們的支持。感謝隊員和工作人員的付出。無論輸贏，我們都會學到教訓，繼續前進！」