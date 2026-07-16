世界盃2026│坦哈格加入戰團炮轟杜曹 力數兩宗罪：換人自亂陣腳兼選人有問題

英格蘭在世界盃準決賽反勝為敗，主教練杜曹因換人過於保守而成為眾矢之的，前曼聯主帥坦哈格亦加入戰團炮轟他。坦哈格指杜曹換人保守是一大罪，其次他沒有徵召阿歷山大阿諾特等有能力之一，是另一罪狀，就算領軍躋身準決賽也好，都未能令人信服。

指杜曹換人決定非常糟糕

曾執教曼聯的坦哈格為荷蘭媒體NOS評述世界盃賽事，他眼見英格蘭反勝為敗後，立即毫不留情面炮轟杜曹；「我對英格蘭真的非常失望，因為他們根本沒有去主動掌握比賽，從正選陣容安排就見到。他們有太多球員一直留在後場，當領先後又立即進行了非常糟糕、非常保守的換人調動。所以可以得出結論，其比賽計劃全錯，臨場管理也做不好。在這種級別的比賽裡，自然會被淘汰。」

杜曹因換人過於保守而導致英格蘭在世界盃準決賽反勝為敗。法新社

坦哈格指杜曹換人自亂陣腳兼選人有問題。路透社

選人出問題 入準決賽並非成功

坦帥之後再數杜曹另一宗罪，就是選人出問題：「英梧蘭不僅是足球大國，他們擁有這麼多優秀的球員，但把阿歷山大阿諾特、高爾彭馬和菲爾科頓等人留在家裡。老實說，晉級準決賽本身是不錯成績，但球隊展現出的內容令人失望，沒有留下深刻印象。」